«Химки» лидируют в борьбе за хавбека ЦСКА Мендеса («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Фелипе Мендес Чемпионат.com деньги Футбол

«Химки» – главный претендент на трансфер полузащитника ЦСКА Фелипе Мендеса.

По информации «Чемпионата», «Оренбург» также проявляет интерес к игроку, но на данный момент именно «Химки» считаются фаворитом в борьбе за чилийца.

Подчеркивается, что главный тренер ЦСКА Марко Николич не заинтересован в футболисте. Клуб готов отдать игрока в аренду при условии, что арендующая команда полностью покроет его зарплату.

Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.

На счету 24-летнего игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за ЦСКА.  С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

«Оренбург» хочет купить или арендовать Мендеса у ЦСКА. Но клуб не готов платить опорнику больше 500 тысяч евро

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6 комментариев
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Химки - русский Челси. Мендес будет 35 их игроком
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Только Федотов мог взять серебро и Кубок с игроками в борьбе за которых лидируют Химки )
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Странно со стороны ЦСКА продавать игрока такого качества учитывая нынешний состав, видимо надежда в опорке на Мухина и Зделлара.
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Судя по предыдущей новости, то оставили его хотя бы для ротации. На 10-15 минут для удержания счета. Весь сезон с Зделаром и Обляковым не пройти. Кисляк и Бистрович пока не уровень.
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Зимой грядет распродажа в ЦСКА
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