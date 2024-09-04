«Химки» лидируют в борьбе за хавбека ЦСКА Мендеса («Чемпионат»)
«Химки» – главный претендент на трансфер полузащитника ЦСКА Фелипе Мендеса.
По информации «Чемпионата», «Оренбург» также проявляет интерес к игроку, но на данный момент именно «Химки» считаются фаворитом в борьбе за чилийца.
Подчеркивается, что главный тренер ЦСКА Марко Николич не заинтересован в футболисте. Клуб готов отдать игрока в аренду при условии, что арендующая команда полностью покроет его зарплату.
Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года, его соглашение с клубом рассчитано до июня 2026 года.
На счету 24-летнего игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за ЦСКА. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
«Оренбург» хочет купить или арендовать Мендеса у ЦСКА. Но клуб не готов платить опорнику больше 500 тысяч евро