ЦСКА хочет отдать Мендеса в аренду и ищет клуб для хавбека (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Фелипе Мендес Футбол

ЦСКА намерен отдать Фелипе Мендеса в аренду.

Московский клуб занимается поиском новой команды для чилийского полузащитника, сообщает Metaratings.

В этом сезоне футболист не провел за клуб ни одного официальной встречи.

Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за команду.

Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Статистику футболиста можно изучить здесь.

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А вместо него привезут хорошего опорника, правда же?
+14
0
+14
Ответ Arthur Nowack
А вместо него привезут хорошего опорника, правда же?
Частями.
+9
-1
+8
Тяжело его скинуть будет. Абсолютно бестолковый, отбора нет, удара нет, обострить не может. Мяч катает поперёк и назад, часто ошибаясь при этом.
+4
0
+4
Ответ Стас Вор
Частями.
Сразу двух: Верна и Блума
+3
0
+3
Где он вообще?
+1
0
+1
Вон бы его за деньги продать и купить Гуарирапу.
+2
-1
+1
Кстати да, совсем пропал с радаров парень.
+1
0
+1
Ответ Сергун
Тяжело его скинуть будет. Абсолютно бестолковый, отбора нет, удара нет, обострить не может. Мяч катает поперёк и назад, часто ошибаясь при этом.
Он прилично добавляет контроль, всегда открыт под передачу, редко ошибается.
+2
-1
+1
Бредятина полная. Игроков основного состава клуба и сборной Чили в аренду не отдают. Только продают, если избавиться хотят. Да и смысла в этом нет. Отдадут а потом опять будут жаловаться на скамейку, которой нет, и оправдывать этим неудачи?
0
0
0
в командах столько латиносов стало, что уже начинаешь путаться в них.
0
0
0
Предсезонку не прошёл, по сути к сезону не готов - надо отдать кому для игровой практики.
0
0
0
А я-то думал, что для перехода на 4-3-3 нужен еще один игрок в центр. А тут раздают игроков
0
0
0
Зделара еще куда нибудь отдайте.
0
0
0
Ответ AntOn
Сразу двух: Верна и Блума
И Рахимича))
0
0
0
Ответ Adanilove1991
Где он вообще?
Он в Москве.
Но из-за того, что пропустил полностью предсезонку с Николичем из-за своих проблем в Чили, попутно привирая клубу что «с моими проблемами все окей, приеду вовремя» и тд, клуб решил его отдать хотя бы в аренду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий