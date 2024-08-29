ЦСКА хочет отдать Мендеса в аренду и ищет клуб для хавбека (Metaratings)

ЦСКА намерен отдать Фелипе Мендеса в аренду.

Московский клуб занимается поиском новой команды для чилийского полузащитника, сообщает Metaratings.

В этом сезоне футболист не провел за клуб ни одного официальной встречи.

Мендес выступает за ЦСКА с июля 2022 года. На счету игрока один гол и одна результативная передача в 71 матче за команду.

Соглашение Мендеса с ЦСКА рассчитано до июня 2026 года. Статистику футболиста можно изучить здесь.