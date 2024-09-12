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  • «Ман Сити» совместно с Ноэлем Галлахером выпустил форму в честь 30-летия альбома Definitely Maybe группы Oasis. В новом комплекте будут играть в отдельных матчах ЛЧ
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«Ман Сити» совместно с Ноэлем Галлахером выпустил форму в честь 30-летия альбома Definitely Maybe группы Oasis. В новом комплекте будут играть в отдельных матчах ЛЧ

«Манчестер Сити» представил комплект формы, созданный вместе с Ноэлем Галлахером.

Новая форма, созданная брендом Puma, посвящена 30-летию культового альбома Oasis Definitely Maybe. Она вдохновлена обложкой альбома и выполнена в ее цветовой палитре с узорами в виде звуковых волн.

Комплект под названием Definitely City стал частью коллекции Certain City, полностью разработанной в сотрудничестве с Ноэлем Галлахером, который болеет за клуб. Форма будет использоваться в отдельных еврокубковых матчах сезона-2024/25. Впервые игроки выйдут на поле в этой форме в домашнем матче Лиги чемпионов с «Интером» 18 сентября.

Съемки коллекции проходили в комнате, воссозданной по обложке альбома Definitely Maybe. В них приняли участие игроки Кайл Уокер, Матео Ковачич и Эдерсон, которые присоединились к Пепу Гвардиоле и Ноэлю Галлахеру на съемочной площадке.

«Форма Definitely City – это не просто предмет спортивной одежды, это чествование продолжающегося пути «Манчестер Сити» и дань культурному феномену, который находит отклик у поклонников по всему миру. Мы объединили передовые технологии с дизайном, который чтит как наследие клуба, так и наследие Definitely Maybe», – отметил представитель Puma Марко Мюллер.

Фото: mancity.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoPuma
Ноэль Галлахер
игровая форма
logoстиль
музыка
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