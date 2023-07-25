«Ман Сити» показал третью форму с дизайном в виде молний. Ее представили в Токио
«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон-2023/24.
Отличительной особенностью экипировки стал дизайн в виде молний. В публикации в соцсетях с новой экипировкой обыграно и название клуба — electriCITY.
Как отмечает пресс-служба клуба, в комплекте отражены активная жизнь и динамизм Манчестера, а также зажигательный стиль игры «Ман Сити» и захватывающая атмосфера, которая окружает каждый матч.
Форму эксклюзивно представили в Токио во время предсезонного тура.
Фото: mancity.com
Техническим спонсором «Ман Сити», в сезоне-2022/23 выигравшего Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии, является компания Puma.
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