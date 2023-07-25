«Ман Сити» показал третью форму с дизайном в виде молний. Ее представили в Токио

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Puma игровая форма стиль Футбол

«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон-2023/24.

Отличительной особенностью экипировки стал дизайн в виде молний. В публикации в соцсетях с новой экипировкой обыграно и название клуба — electriCITY.

Как отмечает пресс-служба клуба, в комплекте отражены активная жизнь и динамизм Манчестера, а также зажигательный стиль игры «Ман Сити» и захватывающая атмосфера, которая окружает каждый матч.

Форму эксклюзивно представили в Токио во время предсезонного тура.

Фото: mancity.com

Техническим спонсором «Ман Сити», в сезоне-2022/23 выигравшего Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии, является компания Puma.

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11 комментариев

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Stern18
Ответ Очки Дани Алвеса
Шрифт этот, конечно, интересный и необычный, но в матчах хрен различишь, что там на спине у кого. Я понимаю, конечно, что их по силуэтам различают почти все, но сама идея так себе. Вот у Холланда девятка или пятерка?
Мне кажется, это шрифт для азиатского турне, но могу ошибаться
+7
0
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Очки Дани Алвеса
Шрифт этот, конечно, интересный и необычный, но в матчах хрен различишь, что там на спине у кого. Я понимаю, конечно, что их по силуэтам различают почти все, но сама идея так себе. Вот у Холланда девятка или пятерка?
+4
-1
+3
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madaev
Ответ Stern18
Мне кажется, это шрифт для азиатского турне, но могу ошибаться
Да, в апл у всех одинаковые шрифты и цвет
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QWertY
Когда сказали пьяному Грилишу сделать трезвое лицо)
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Andrew Weird
Это официальная презентация топ клуба? Можно было хотя бы Холланда в виде Тора с молотом, выпрыгивающего из клубов дыма замутить...
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Ебздрогыч
Грилиш когда трезвый кажется очень грустным
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Плеймейкер87
Такая иллюминация так и шепчет Грилишу пропустить стаканчик-другой:)
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Анхолик
Шрифт был придуман Грилишем когда он был бухой, именно так он видит буквы)
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Oleg Kostin
у них такая была уже, обычная лол
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Spaten
Всадники АПЛокалипсиса
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