Дмитрий Комбаров: «Есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться»

Дмитрий Комбаров высказался о работе в «Спартаке».

В настоящее время бывший защитник красно-белых тренирует «Спартак-2 » из LEON Второй лиги Б.

«Мои амбиции как тренера – всегда расти, идти вперед, совершенствоваться и учиться. Футбол постоянно прогрессирует, так что многому еще надо учиться. Нужно идти в ногу с футболом, его тенденциями и временем. Поэтому надо не выпадать из ритма и работать.

Если говорить про стиль, то предпочитаю агрессивную атакующую игру в большей степени с коротким и средним пасом. Если кратко: в атаку – агрессия, агрессия и еще раз агрессия.

Кончено, у меня есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака », но сейчас есть куда расти и чему учиться. Я работаю на том месте, где нахожусь сейчас и отдаюсь полностью делу», – рассказал Комбаров .