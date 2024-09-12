Дмитрий Комбаров: «Есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться»
Дмитрий Комбаров высказался о работе в «Спартаке».
В настоящее время бывший защитник красно-белых тренирует «Спартак-2» из LEON Второй лиги Б.
«Мои амбиции как тренера – всегда расти, идти вперед, совершенствоваться и учиться. Футбол постоянно прогрессирует, так что многому еще надо учиться. Нужно идти в ногу с футболом, его тенденциями и временем. Поэтому надо не выпадать из ритма и работать.
Если говорить про стиль, то предпочитаю агрессивную атакующую игру в большей степени с коротким и средним пасом. Если кратко: в атаку – агрессия, агрессия и еще раз агрессия.
Кончено, у меня есть мечта и цель стать главным тренером «Спартака», но сейчас есть куда расти и чему учиться. Я работаю на том месте, где нахожусь сейчас и отдаюсь полностью делу», – рассказал Комбаров.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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