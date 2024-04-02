Комбаров о тактике «Спартака-2»: «Хотим доминировать, играть в атакующий и агрессивный футбол»

Тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров рассказал о своих тактических идеях.

Москвичи начнут новый сезон LEON Второй лиги Б в группе 2 домашним матчем с «Иркутском». Игра состоится 7 апреля.

– На сборах «Спартак-2» провел полтора десятка матчей. Насколько команда приблизилась к пониманию того футбола, который вы хотите от нее видеть?

– Вначале еще не все понимали требования, но со временем всем все стало понятно. Мы хотим играть в атакующий, быстрый и агрессивный футбол. Поменьше длинных передач – если того, конечно, не требует игровая ситуация. Больше короткого и среднего паса.

Хотим больше владеть мячом, доминировать на поле. И стараться сзади играть «на ноль». Для этого нужно прилагать большие усилия: при игре в открытый и быстрый футбол всегда есть риск нарваться на контратаку.

Какую-то индивидуальную ошибку в таком футболе тяжелее исправить. Современный футбол диктует нам, что скорости возросли, темп игры возрос, количество спринтов и активных действий возросло.

– Как строится взаимодействие «Спартака-2» с основой?

– Взаимодействие есть: во время паузы на сборные мы отдали пять игроков в основной состав. Думаю, со временем будем работать еще более плотно.

– Какая задача стоит перед «Спартаком-2»?

– За спиной команды всегда стоят болельщики, которые будут требовать результат. Поэтому априори у нас будет задача выходить и выигрывать в каждом матче. А основная цель – воспитание молодых футболистов и перевод их в первую команду, чтобы они там закреплялись и прогрессировали, – сказал Комбаров.

«Спартак-2» возрождается – с Комбаровым в роли тренера. В 2022-м фарм закрывали, чтобы сэкономить

«Лучше родиться девушкой, чем играть за «Спартак». Упс, через 10 лет автор этой цитаты – капитан «Спартака-2»