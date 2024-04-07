Комбаров о «Спартаке-2»: «Задача – воспитание игроков для первой команды. Хотим сыграть на главной арене»

Дмитрий Комбаров высказался о первой победе во главе «Спартака-2».

Москвичи обыграли « » (1:0) в 1-м туре группы 2 LEON Второй лиги Б. Этот матч стал первым для второй команды красно-белых после ее возрождения.

– Первая игра всегда немного нервная. Так всегда бывает, команды выходят после сборов. Получилось нервно, но выровняли игру, забили хороший гол. Будем работать над реализацией. Отмечу атмосферу на стадионе, большое спасибо болельщикам.

– Хотели бы сыграть в Тушине?

– Мы хотим сыграть на главной арене. Но это организационный момент.

– Какие задачи стоят перед вами?

– Воспитание футболистов для первой команды. Хочу, чтобы они закреплялись там. Еще одна задача – выходить и выигрывать в каждом матче.

– Удалось ли вам встретиться с Абаскалем?

– Встречи пока не было. У « » плотный график, у них свои игры и задачи, нервная атмосфера вокруг. Но мы работаем на первую команду. Между нами есть коммуникация. Например, Быковского сегодня забрали в заявку на «Динамо», с нами его не было, – сказал .