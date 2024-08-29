Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас футбольный тренер и футбольные люди. Скоро решим вопрос»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Спартаке».

Экс-футболист «Спартака» и сборной России проходит обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом.

Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал Мостовой.

69 комментариев
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Там Мост всех чеканить научит….
+106
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+103
Ответ Евгений Шатога
Там Мост всех чеканить научит….
Всех включая Станковича 🤪
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+39
А реньше не футбольный был? даже тут вскользь намекнул-упомянул)
Чую я, что совсем недалёк тот час, что никуда он даже на стажировку не дойдёт и появится видео с бухущим Мостовым у магаза, кричащим "А-баш-каааль - НЕ пичинёооон!!!"
Иначе ради чего это всё...
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-5
+34
Футбольная походка и взгляд безумный,
Поэтому меня называют чугунный (с)
+26
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+26
Ответ Харламов Никита
Всех включая Станковича 🤪
Скорее Станкович будет Мостового учить чеканке)))
+20
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Ответ a2wai
Скорее Станкович будет Мостового учить чеканке)))
А этот Станкович царем именовался? Нет? То-то же.
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Кто там близко, предупредите Станковича
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Если Спартак станет чемпионом, ты вы поняли благодаря кому
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Ответ a2wai
Скорее Станкович будет Мостового учить чеканке)))
Чеканка — технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого рельефа.
будут вместе поделки в фан-шопе продавать.
+8
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+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А реньше не футбольный был? даже тут вскользь намекнул-упомянул) Чую я, что совсем недалёк тот час, что никуда он даже на стажировку не дойдёт и появится видео с бухущим Мостовым у магаза, кричащим "А-баш-каааль - НЕ пичинёооон!!!" Иначе ради чего это всё...
Хорошо, что не "Яяяя Абасаааль".
+8
-1
+7
Ответ Александр Бородин
Комментарий скрыт
Зуммер никогда не станет лучше скуфа
+7
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+7
Вот понять не могу зачем тебе в Спартак??? Езжай в Сельту. Там ты Царь. А в Спартаке всего лишь один из. Но очень токсичный
+9
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Ответ Сергей Орлов
Немногие поймут, о чем речь)
Это проблемы зуммеров🤣
+5
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Ответ Александр Бородин
Комментарий скрыт
В недалёком будущем зумеры будут в роли нынешних скуфов и будут также вспоминать то время, когда они были молодые)
+5
0
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"выйдем на связь", "скоро решим вопрос". Ты о ком, несчастный? Кто мы? Если ты ещё не выходил на связь, с чего ты подумал, что решишь какой-то вопрос? Зачем ты вообще нужен Спартаку?
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Ответ Дмитрий Рабко
Хорошо, что не "Яяяя Абасаааль".
ся
+4
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Ответ Mehmet Okur
Футбольная походка и взгляд безумный, Поэтому меня называют чугунный (с)
Немногие поймут, о чем речь)
+3
0
+3
Не подпускать на пушечный выстрел к команде этого персонажа
+4
-1
+3
Ответ Mehmet Okur
Футбольная походка и взгляд безумный, Поэтому меня называют чугунный (с)
Это же чугунный скороход?)
+3
0
+3
Болбоем может пойти
+3
0
+3
Я подумал,что это питерский Мостовой. Тому скоро пинка дадут для ускорения. А в Спартаке научат в футбол играть.
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Начало карьеры царя
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Грядет сенсация!
Подсидит Станковича, и исполнит пророчество - отправит см в их любимый пердив!
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Ответ юра георгиевский
Хана нашему спартачку, теперь там все будут чеканить мяч, даже массажисты и уборщицы раздевалок.
хана нашему зениту, теперь там все будут нырять
+3
-1
+2
Наконец правильное решение Саша !!! Поддерживаем !!!
+2
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Ответ estoico
"выйдем на связь", "скоро решим вопрос". Ты о ком, несчастный? Кто мы? Если ты ещё не выходил на связь, с чего ты подумал, что решишь какой-то вопрос? Зачем ты вообще нужен Спартаку?
Он о себе в третьем лице говорит.
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Царь-решала
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Чую формат диалога будет походить скорее на стажировку Станковича)
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Вот этот акцент про футбольных людей он к чему, ну молодец, подлизнул где надо, дальше что?
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Просись к Абаскалю в клуб вот он то тебя научит в футбол играть
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