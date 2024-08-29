Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас футбольный тренер и футбольные люди. Скоро решим вопрос»

Александр Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Спартаке».

Экс-футболист « » и сборной России проходит обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.

«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у . Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом.

Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал .