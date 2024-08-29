Мостовой хочет пройти стажировку в «Спартаке»: «Там сейчас футбольный тренер и футбольные люди. Скоро решим вопрос»
Александр Мостовой заявил о желании пройти стажировку в «Спартаке».
Экс-футболист «Спартака» и сборной России проходит обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии.
«Скорее всего, пройду стажировку в «Спартаке» у Станковича. Мы скоро решим этот вопрос, выйдем на связь с клубом.
Сейчас это можно, там есть футбольный тренер и футбольные люди», – сказал Мостовой.
Чую я, что совсем недалёк тот час, что никуда он даже на стажировку не дойдёт и появится видео с бухущим Мостовым у магаза, кричащим "А-баш-каааль - НЕ пичинёооон!!!"
Иначе ради чего это всё...
Поэтому меня называют чугунный (с)
будут вместе поделки в фан-шопе продавать.
Подсидит Станковича, и исполнит пророчество - отправит см в их любимый пердив!