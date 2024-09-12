Илич о работе в «Пари НН»: «Весной иногда проскакивали мысли: «Это я глупый, или что? Почему так происходит?» Теперь темный период в прошлом» 

Саша Илич рассказал о трудностях работы в «Пари НН».

«Весной иногда проскакивали мысли: «Это я глупый, или что? Почему так происходит?» (нижегородцы остались в Мир РПЛ лишь по итогам стыков с тульским «Арсеналом» – Спортс”). Но я не такой человек, чтобы бросить все на полпути. Я приехал в Нижний, заведомо зная, в каком положении находится команда. Для меня это был вызов.

Может, я недооценил, насколько будет тяжело, но мне нравятся испытания. Мы боролись, и удача нас вознаградила.

Теперь темный период в прошлом. Я смотрю только в будущее и каждый день выкладываю дорожку к успеху маленькими шажками. Это мой подход.

По многолетнему опыту футболиста я знаю: вы можете играть невероятно и проиграть. А можете взять три очка при невзрачной игре, как мы недавно в Махачкале. Если мы продолжим играть, как против махачкалинцев, то вряд ли сможем на что-то рассчитывать.

Нам нужно ориентироваться на футбол, показанный против «Рубина», местами против «Краснодара», и тогда победы придут», — сказал главный тренер «Пари НН».

После 7 туров текущего сезона «Пари НН » с 6 очками занимает в РПЛ 11-е место.