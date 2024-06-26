Киммих, вероятно, покинет «Баварию» в 2024 или 2025 году. Мюнхенцы готовы продать хавбека за 30-40 млн евро

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих, скорее всего, покинет «Баварию».

Контракт полузащитника с мюнхенским клубом истекает следующим летом. Сейчас «все указывает на то, что Йозуа покинет команду в 2024 или 2025 году», сообщает Bulinews со ссылкой на Bild.

«Бавария» предпочитает продать футболиста за 30-40 миллионов евро в этом году, а не отпускать его бесплатно. Если клуб не получит подходящих предложений, Киммих останется в команде еще на один сезон. 

По информации Sky Sport, игрок готов рассмотреть только переход в топ-клуб – например, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Реал» или «Барселону». 

В минувшем сезоне Бундеслиги Киммих провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь

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11 комментариев
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В Ливерпуль его, будут с Трентом карусели взаимозаменямости крутить.
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Уже два месяца этой новости
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Зря прощаются
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Один из лучших немецких игроков поколения Кроос завершил карьеру. Значит надо по традиции Реалу продать другого топа за 30 млн
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От создателей "Карпин продлил контракт со сборной на 2 или 4 года".
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для Ливера или Барсы отличный вариант. А Бавария может ещё пожалеть, как в ситуации с Кроссом
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В МанСити и Реал его могут взять под игрока ротации на пару лет - но бесплатно.
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Ответ Timur_Pozdeev
Уже два месяца этой новости
Я понимаю, что содержание может быть другим, но почему заголовок такой же остаётся, не понимаю😀
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Ответ TOX
В Ливерпуль его, будут с Трентом карусели взаимозаменямости крутить.
Посмотрит на Тьягу и откажется
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Ответ TOX
В Ливерпуль его, будут с Трентом карусели взаимозаменямости крутить.
ему 29 лет, сильно сомневаюсь, что дело дойдет до контактов
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