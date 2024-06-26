Киммих, вероятно, покинет «Баварию» в 2024 или 2025 году. Мюнхенцы готовы продать хавбека за 30-40 млн евро

Йозуа Киммих, скорее всего, покинет «Баварию».

Контракт полузащитника с мюнхенским клубом истекает следующим летом. Сейчас «все указывает на то, что покинет команду в 2024 или 2025 году», сообщает Bulinews со ссылкой на Bild.

« » предпочитает продать футболиста за 30-40 миллионов евро в этом году, а не отпускать его бесплатно. Если клуб не получит подходящих предложений, Киммих останется в команде еще на один сезон.

По информации Sky Sport, игрок готов рассмотреть только переход в топ-клуб – например, «Манчестер Сити», « », « », « » или «Барселону».

В минувшем сезоне Бундеслиги Киммих провел 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

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