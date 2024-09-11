«Спартак» изменился в цвете. Были блондинчики, а сейчас – черные мальчики, причем очень много». Кавазашвили о красно-белых

Анзор Кавазашвили высказался о цвете кожи футболистов «Спартака».

«Не все иностранные футболисты, которые приходят в команду, сразу закрепляются в основном составе. Некоторые из них тянут годами, чтобы их использовали, другие же входят в игру очень быстро.

Не знаю, в каком состоянии будут остальные ребята, которые сейчас пришли, но хочу сказать, что «Спартак» изменился в цвете. Были блондинчики в красно-белой форме, а сейчас в этой же форме бегают черные мальчики, причем очень много», – заявил бывший вратарь «Спартака ».