«Спартак» изменился в цвете. Были блондинчики, а сейчас – черные мальчики, причем очень много». Кавазашвили о красно-белых
Анзор Кавазашвили высказался о цвете кожи футболистов «Спартака».
«Не все иностранные футболисты, которые приходят в команду, сразу закрепляются в основном составе. Некоторые из них тянут годами, чтобы их использовали, другие же входят в игру очень быстро.
Не знаю, в каком состоянии будут остальные ребята, которые сейчас пришли, но хочу сказать, что «Спартак» изменился в цвете. Были блондинчики в красно-белой форме, а сейчас в этой же форме бегают черные мальчики, причем очень много», – заявил бывший вратарь «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский Спорт»
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