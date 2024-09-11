«Станкович традиции чтит, наш футбол ставит. Это «Спартак», который хочется смотреть». Романцев о красно-белых
Олег Романцев доволен игрой «Спартака» под руководством Деяна Станковича.
Сербский тренер возглавил московский клуб перед началом сезона.
«Мне нравится. Это «Спартак», который хочется смотреть. За который хочется болеть.
И Станкович производит впечатление обстоятельного человека. Наши традиции чтит, наш футбол ставит», – сказал бывший главный тренер красно-белых.
После семи туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем матче московская команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо» в воскресенье.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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