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Гендиректор «Динамо» о судействе: «Зачем нужна ЭСК, если ее решения ни к чему не приводят. Предсказуемости стало меньше, субъективности – больше»

Гендиректор «Динамо» высказался об итогах встречи с руководством РФС и судейства.

В начале сентября у клубов РПЛ состоялась встреча с руководством РФС и судейства. Какие последствия в плане принятых решений, документов? Что решили?

– Никаких решений не принималось.

Есть ли справочные материалы по трактовкам правил, которые вы могли бы показать команде? Или встреча нужна была для того, чтобы клубы выразили возмущение, а руководители судейства показали, что они работают?

– Оценки могут быть субъективными, но мне показалось, что первопричиной был медиаэффект. Собственно, к этому и призывали руководителей клубов.

Быть потише?

– Да.

Вы задавали вопрос о том, почему есть тенденция, когда одни и те же команды судят одни и те же арбитры. Как я понимаю, речь об Иванове и «Зените» и Карасеве и «Динамо». Вы получили ответ?

– Это не столько мой вопрос, сколько общее наблюдение. Когда судьи как будто прикреплены к отдельным матчам между отдельными клубами. Как мне объяснили, так судьи лучше готовятся к конкретным матчам, командам и сценариям игр.

Но принцип неповторяемости (назначений) был направлен на то, чтобы получить большую объективность арбитров. Были и другие принципы организации судейства. Например, разделение департаментов инспектирования и судейства – в свое время четко декларировалось, что наличие функции исполнения и функции контроля под одной крышей подрывает доверие ко всей системе. Но тем не менее, объединение произошло, а почему так случилось, ответа я не получил.

Задавал также вопрос, зачем нужна ЭСК, если ее решения ни к чему не приводят.  Предсказуемости стало меньше, субъективности – больше. Задавал также вопрос по концепции развития судейства, которая была при Ашоте Хачатуренце, и вновь ответа не получил. Но что-то же сделано за 5 лет с момента начала реализации концепции? Однако коллеги не очень хотят отчитываться (о реализации концепции) перед клубами, – сказал Павел Пивоваров.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
ЭСК РФС
Павел Пивоваров
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