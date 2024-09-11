Гендиректор «Динамо» про «Зенит» – позор российского футбола»: «Осуждаем, платим штрафы в КДК. Кричалки не должны быть оскорбительными»

Павел Пивоваров высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

– Ваше мнение о философии кричалки «Зенит» – позор российского футбола»? Является ли это следствием большого числа бразильцев и иностранцев в команде-чемпионе – и если так, то в лиге есть команды, где иностранцев не меньше.

– Спрашивать надо тех, кто кричит. Это не болельщики «Динамо» придумали, почему я должен это комментировать?

Мы платим штрафы в КДК, кричалку осуждаем. Уже говорил о том, что кричалки не должны быть оскорбительными – и это касается всех клубов, в чей адрес кричат, – сказал генеральный директор «Динамо ».