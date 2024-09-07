Ассоциация тренеров призвала устранить «предвзятость» в отношении темнокожих специалистов в Англии. В четырех высших дивизионах страны два таких главных тренера из 92
В Англии высказались о предвзятости в отношении темнокожих тренеров.
В настоящий момент среди 92 клубов в четырех высших эшелонах Англии работают два темнокожих главных тренера: Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» из АПЛ и Даррен Мур в «Порт Вейл» в четвертом дивизионе.
Как заявили в Ассоциации тренеров лиг (LMA), выполняющей функции профсоюза тренеров в Англии, при наборе главных тренеров существует «предвзятость», которая способствует недостатку расового разнообразия среди главных тренеров в стране.
«Важно, чтобы футбол стремился устранить предвзятость и повысить прозрачность при наборе кандидатов. Только так доступ к трудоустройству может стать по-настоящему равным.
Мы продолжаем выступать за усиление мер обязательного трудоустройства и регуляцию правил и практик для устранения барьеров, ограничивающих карьерный рост лиц из недостаточно представленных групп», – заявил исполнительный директор LMA Ричард Беван.
Логично - чтобы убрать эти "барьеры" нужно хотя бы понимать, что это за "барьеры", и существуют ли они в принципе?
- Но ты - черный, и ты - урод, Эрни.
Как быть с этим вопиющим расизмом?
И почему среди баскетболистов НБА так мало белых?
Кто-то не понимает, что есть профессии и специальности, которые не подходят некоторым людям в виду их возраста, пола, физического, умственного развития и прочего. Это нормально, это жизнь, и если в Англии негров не берут работать тренерами, это не потому, что негров не любят, а потому, что от них на этой должности толку ноль целых, болт десятых
Типичный тренер в АПЛ - трансгендер, негр, и обязательно инвалид!