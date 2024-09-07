Ассоциация тренеров призвала устранить «предвзятость» в отношении темнокожих специалистов в Англии. В четырех высших дивизионах страны два таких главных тренера из 92

В Англии высказались о предвзятости в отношении темнокожих тренеров.

В настоящий момент среди 92 клубов в четырех высших эшелонах Англии работают два темнокожих главных тренера: в « » из и в « » в четвертом дивизионе.

Как заявили в Ассоциации тренеров лиг (LMA), выполняющей функции профсоюза тренеров в Англии, при наборе главных тренеров существует «предвзятость», которая способствует недостатку расового разнообразия среди главных тренеров в стране.

«Важно, чтобы футбол стремился устранить предвзятость и повысить прозрачность при наборе кандидатов. Только так доступ к трудоустройству может стать по-настоящему равным.

Мы продолжаем выступать за усиление мер обязательного трудоустройства и регуляцию правил и практик для устранения барьеров, ограничивающих карьерный рост лиц из недостаточно представленных групп», – заявил исполнительный директор LMA Ричард Беван.