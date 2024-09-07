Ассоциация тренеров призвала устранить «предвзятость» в отношении темнокожих специалистов в Англии. В четырех высших дивизионах страны два таких главных тренера из 92

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест чемпионшип Д3 Англия Нуну Эшпириту Санту Порт Вейл Д4 Англия Даррен Мур дискриминация Футбол

В Англии высказались о предвзятости в отношении темнокожих тренеров.

В настоящий момент среди 92 клубов в четырех высших эшелонах Англии работают два темнокожих главных тренера: Нуну Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» из АПЛ и Даррен Мур в «Порт Вейл» в четвертом дивизионе.

Как заявили в Ассоциации тренеров лиг (LMA), выполняющей функции профсоюза тренеров в Англии, при наборе главных тренеров существует «предвзятость», которая способствует недостатку расового разнообразия среди главных тренеров в стране.

«Важно, чтобы футбол стремился устранить предвзятость и повысить прозрачность при наборе кандидатов. Только так доступ к трудоустройству может стать по-настоящему равным.

Мы продолжаем выступать за усиление мер обязательного трудоустройства и регуляцию правил и практик для устранения барьеров, ограничивающих карьерный рост лиц из недостаточно представленных групп», – заявил исполнительный директор LMA Ричард Беван.

71 комментарий
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Мне кажется, мы живем в таком капитализме, что если ты приносишь бабки, то плевать какого ты цвета и какой у тебя пол. Почему самые высокооплачиваемые баскетболисты черные? Потому что они лучшие в этой игре. Раз таких тренеров нет или их мало, значит они просто плохие тренеры. Вот и всё.
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Так это как раз они продвигают предвзятость, ведь по их мнению темнокожие специалисты должны занимать больше постов не потому что они специалисты, а потому что темнокожие
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устранить «предвзятость», т.е. брать на работу по цвету кожи? Классно)))
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теперь лимитные негры пойдут, над которыми все будут смеяться, потому что они лимитные
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Ответ Иван Буренков
устранить «предвзятость», т.е. брать на работу по цвету кожи? Классно)))
это в помойках, зараженных толерантностью и политкорректностью (типо франции, британии), называется позитивной дискриминацией
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Соглашусь. Должно быть 0 из 92.
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Первое, что делают борцы с расизмом - сортируют всех по цвету кожи. Логично.
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В НБА таких тоже мало. Может потому что так уж вышло, что данная раса очень развита физически, а тренер всё таки умственная работа. Много учёных данной расы? Зато среди великих спортсменов их очень много. Просто надо смириться с этим.
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Ответ Александр Александров
это в помойках, зараженных толерантностью и политкорректностью (типо франции, британии), называется позитивной дискриминацией
У нас это говно тоже было и вроде осталось, хоть и меньше. Квоты для национальных республик
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Никто не делает для загнивания запада больше их самих. Не останавливайтесь ни на секунду!
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Ответ Верховный Лорд
Ну помимо спорта, так то они еще талантливые ребята, много хороших певцов, актеров и комиков
Бесспорно. Но умственно белые лучше развиты. Природа такая.
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Устранить предвзятость и уволить оставшихся двух?
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а сколько трансвеститов? 0? Не порядок.Федерация футбола Англии - гомофобы
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В чем предвзятость, если их уровня недостаточно? Яркий пример Патрик Виейра.
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А можно как-то поподробнее рассказать о тех "барьерах" которые ограничивают карьерный рост темнокожих тренеров?
Логично - чтобы убрать эти "барьеры" нужно хотя бы понимать, что это за "барьеры", и существуют ли они в принципе?
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Не хотят вылетать из-за слабого тренера, вот и не продвигают эти никчемные лимиты.
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Может там темнокожие как наш Мостовой, которые все знают, чеканить умеют, а не востребованы.
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Ответ Serkan_Ballboy
Мне кажется, мы живем в таком капитализме, что если ты приносишь бабки, то плевать какого ты цвета и какой у тебя пол. Почему самые высокооплачиваемые баскетболисты черные? Потому что они лучшие в этой игре. Раз таких тренеров нет или их мало, значит они просто плохие тренеры. Вот и всё.
Простите, а если бы мы жиль не при "таком капитализме", разве что-то изменилось бы? Это просто нормально - если умеешь делать и давать результаты, должен быть выше, чем те, кто по знакомству или по квотам
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- Он назвал меня черный урод!
- Но ты - черный, и ты - урод, Эрни.
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За всю историю шахмат был только один чернокожий гроссмейстер - Морис Эшли.

Как быть с этим вопиющим расизмом?

И почему среди баскетболистов НБА так мало белых?
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Да это повсюду так. Приехала девушка на вакансию продавца пива, а у нас продавец он же грузчик, он же товаровед, он же всё подряд. Говорю ей, девушка, вы нам не подходите. Почему? Потому что я женщина? Это дискриминация. А тут поставка как раз, пять кег Рязани по 40 кг. Отвечаю, ну если вы сейчас в колдрум эти кеги занесёте и расставите, как надо, мы вас на испытательный срок возьмём.
Кто-то не понимает, что есть профессии и специальности, которые не подходят некоторым людям в виду их возраста, пола, физического, умственного развития и прочего. Это нормально, это жизнь, и если в Англии негров не берут работать тренерами, это не потому, что негров не любят, а потому, что от них на этой должности толку ноль целых, болт десятых
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В Советском Союзе подтягивали национальные кадры, в Англии в футболе темнокожие, конец будет один и тот же
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А почему никто не продвигает интересы азиатов и нет ли в этом факте расизма?
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Скоро!
Типичный тренер в АПЛ - трансгендер, негр, и обязательно инвалид!
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Ответ RAMIK
Бесспорно. Но умственно белые лучше развиты. Природа такая.
Ну это да, но с другой стороны и научные открытия сейчас не то, чтобы каждый день случаются, а все, что для нас элементарно было открыто давно белыми учеными, пока предки этих африканцев охотились с копьями на антилоп… но это уже проблемы только этих самых черных
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Ответ RAMIK
Бесспорно. Но умственно белые лучше развиты. Природа такая.
Вот Вы белый, Вы ученый или писатель?
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Мракобесие просто.
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А чеканить они умеют?
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То есть если выбрал белого тренера, то ты предвзят, и не важно что негр хуже как тренер. Скоро ещё геев тренеров начнут также требовать нанимать.
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Клоуны. А сколько белых тренеров в Анголе? Почему кого-то удивляет, что в белой стране белые тренеры? В Великобритании 82,9 % белых по британской переписи 2021 года.
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