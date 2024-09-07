Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

Фанаты сборной Уругвая организовали перформанс на последнем матче Луиса Суареса.

37-летний нападающий сыграл свой последний матч за национальную сборную против (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Перед началом матча болельщики на стадионе «Сентенарио» вывесили огромный баннер с надписью «Луис Вечный» и поддерживали футболиста на протяжении всей игры. После финального свистка фанаты задержались, чтобы проводить игрока.

На церемонии прощания присутствовали бывший главный тренер сборной и экс-капитаны команды , и . На экране стадиона появились и другие ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, передавшие свои прощальные пожелания.

Игрок «Интер Майами» завершил международную карьеру, будучи лучшим бомбардиром в истории сборной . На его счету 143 матча и 69 голов.

Фото: twitter.com/AUFOficial