Суареса проводили баннером «Луис Вечный» в последнем матче за Уругвай. Месси, Неймар, Форлан, Годин, Табарес поучаствовали в церемонии прощания

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Фанаты сборной Уругвая организовали перформанс на последнем матче Луиса Суареса.

37-летний нападающий сыграл свой последний матч за национальную сборную против Парагвая (0:0) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Перед началом матча болельщики на стадионе «Сентенарио» вывесили огромный баннер с надписью «Луис Вечный» и поддерживали футболиста на протяжении всей игры. После финального свистка фанаты задержались, чтобы проводить игрока.

На церемонии прощания присутствовали бывший главный тренер сборной Оскар Табарес и экс-капитаны команды Диего Лугано, Диего Форлан и Диего Годин. На экране стадиона появились и другие ключевые фигуры в карьере Суареса, включая Лионеля Месси и Неймара, передавшие свои прощальные пожелания.

Игрок «Интер Майами» завершил международную карьеру, будучи лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая. На его счету 143 матча и 69 голов.

Фото: twitter.com/AUFOficial

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28 комментариев
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Ответ DelPiero1010
Выиграть пичичи в эпоху праймовых Месси и Роналду 🔥🔥🔥
Выиграл 2 ЗБ в эпоху праймовых Месси и Роналду, сделал крутой сейв в эпоху Касильяса, Буффона, Чеха:)

А укусы вишенка на торте...
+69
-4
+65
Выиграть пичичи в эпоху праймовых Месси и Роналду 🔥🔥🔥
+42
-3
+39
Сильнейшая девятка десятых!
+34
-6
+28
Асамоа Гьян поздравления не передавал?
+6
0
+6
Проводили красиво,с помпой.Но он заслужил, славная карьера,пусть и смазал немного некоторыми эпизодами.
+7
-2
+5
Ответ Зелёный гопник
Ибра тоже был хорош!
Ибра дольше играл и делал это стабильно хорошо, но таких ярких сезонов как у Суареса и близко не было (ПСЖ не в счет)
+5
0
+5
Ответ space_cowboy77
Асамоа Гьян поздравления не передавал?
Он хотел прийти лично, но не попал в дверной проём🤓
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Сильнейшая девятка десятых!
Ибра тоже был хорош!
+6
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+2
А потом банкет в ресторане «Уругвайские узоры»))
+2
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+2
Сколько же Луис всего сделал для сборной. Даже в 37 лет весь ломанный-переломанный и уже далеко не в форме и не выходя в старте принес для Уругвая бронзу на Копе, забив на 95 минуте и переведя игру в серию пенальти. Не удивительно, что его обожают в Уругвае. Луис, не уходи, прошу😭 💔
+1
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Ответ Отец Абду
Выиграл 2 ЗБ в эпоху праймовых Месси и Роналду, сделал крутой сейв в эпоху Касильяса, Буффона, Чеха:) А укусы вишенка на торте...
Эвра одобряет)
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Велик. Великолепен.
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Мой любимый игрок ! Эх жаль … уходит эпоха .
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Самый любимый игрок, всеми способами выгрызал победу
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В Ливерпуле был хорошо, а в Барселоне расцвёл! Встречал я его в Москве, в гостинице останавливалась сборная Уругвая, товарищеский матч играли с нашими, 1:1, по-моему и был 2012 год
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Луис-Кусака :)
Отличный футболист.
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Грустно, великий игрок.. Посчастливилось увидеть вживую его голы. Самый памятный - Арсеналу в ЛЧ 2016 года в мой ДР. Ностальгия жуткая…
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Эххх жаль не забил :(
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Ответ Kahn01
Какими?
Укус и грубая игра в начале карьеры
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