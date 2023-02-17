Диего Лугано: «РПЛ – 6-я лига в мире, конкурентная и нескучная. Много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне»

Теги премьер-лига Россия Сборная Уругвая по футболу Диего Лугано Футбол

Диего Лугано оценил уровень Мир РПЛ на фоне других европейских чемпионатов.

«Я считаю, что РПЛ – шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне.

Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы.

Думаю, РПЛ – достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая.

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7 комментариев

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Vitto
Ответ Dalton Ames
ему агентскую или тренерскую лицензию дали? уже странным кажется, когда просто так кто-то что-то хвалит.
Его Орейро завербовала.
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Burel
Ответ Екн Лор
В нынешнее время фраза "РПЛ - 6-ая лига мира" напоминает фразу про "вторую армию мира"
была 6-й до липовой доминации придворного проекта
0
-3
-3
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Roaltar
Возможно была во времена Халка, Витселя, Думбии, Мусы, Чорлуки….

Думаю про игроков Спартака 13-14, но что-то ни Эменике, ни Макгиди, ни тем более Озбилис не тянут на то, чтобы быть в списке… может Бокетти? Хотя хз.
Денис Давыдов… вот был Месси доморощенный.

Короче 13-14 год РПЛ для меня точно топ 6 в мире. Никак не сейчас.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ну теперь вряд ли 6-я и вряд ли в мире. Скажем, 7-9 в Европе.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dalton Ames
ему агентскую или тренерскую лицензию дали? уже странным кажется, когда просто так кто-то что-то хвалит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
В нынешнее время фраза "РПЛ - 6-ая лига мира" напоминает фразу про "вторую армию мира"
+18
-3
+15
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Andrey Andreev
Даже не 16-я, о чем он вообще???
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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