Диего Лугано: «РПЛ – 6-я лига в мире, конкурентная и нескучная. Много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне»

оценил уровень Мир на фоне других европейских чемпионатов.

«Я считаю, что РПЛ – шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне.

Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы.

Думаю, РПЛ – достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной .