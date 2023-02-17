Диего Лугано: «РПЛ – 6-я лига в мире, конкурентная и нескучная. Много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне»
Диего Лугано оценил уровень Мир РПЛ на фоне других европейских чемпионатов.
«Я считаю, что РПЛ – шестая лига в мире. Смотреть российский чемпионат достаточно интересно, у вас есть много талантливых футболистов, которые могут заиграть на мировом уровне.
Нельзя недооценивать тот факт, что многие иностранные футболисты раскрылись именно в чемпионате России, потом уже уехали в топ-клубы Европы.
Думаю, РПЛ – достаточно конкурентная и нескучная лига, за которой любопытно наблюдать», – сказал бывший защитник «ПСЖ» и сборной Уругвая.
Думаю про игроков Спартака 13-14, но что-то ни Эменике, ни Макгиди, ни тем более Озбилис не тянут на то, чтобы быть в списке… может Бокетти? Хотя хз.
Денис Давыдов… вот был Месси доморощенный.
Короче 13-14 год РПЛ для меня точно топ 6 в мире. Никак не сейчас.