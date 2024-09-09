Рангник о словах, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Тен Хаг сказал, что я был прав. Не знаю, сколько игроков они подписали с тех пор, но это так»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ральф Рангник Эрик тен Хаг Футбол

Ральф Рангник не изменил мнения по поводу перестройки в «Манчестер Юнайтед».

Весной 2022 года немецкий специалист, на тот момент возглавляющий манкунианцев, сравнил перестройку в клубе с операцией на открытом сердце.

«Кажется, я сделал это заявление года два назад, почти в конце сезона. Две или три недели назад Эрику тен Хагу задали тот же вопрос [о перестройке в «МЮ»]. Он сказал, что я был прав в своем анализе.

Не знаю, сколько игроков они подписали с тех пор, но, похоже, я оказался прав», – заявил экс-тренер «Манчестер Юнайтед».

Рангник сравнил перестройку «МЮ» с операцией на открытом сердце: «Верю, что не нужно 2-3 года для изменений. Это можно сделать за год»

Эрик тен Хаг: «МЮ» далек от побед в АПЛ и ЛЧ. Рангник был абсолютно прав. Мы еще не настолько продвинулись, чтобы преобладала культура победителей»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох уж этот хирургический консилиум :))
+3
0
+3
Рагник, Тен Хаг и Кэрик были правы на счёт Рональду
+2
-2
0
У Тен Хага осталось 7 игроков от предыдущих тренеров: Хиттон, Магуайер, Ленделеф, Далот, Бруно, Рэшфорд и Диалло
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий