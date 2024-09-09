Рангник о словах, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Тен Хаг сказал, что я был прав. Не знаю, сколько игроков они подписали с тех пор, но это так»

Ральф Рангник не изменил мнения по поводу перестройки в «Манчестер Юнайтед».

Весной 2022 года немецкий специалист, на тот момент возглавляющий манкунианцев, сравнил перестройку в клубе с операцией на открытом сердце.

«Кажется, я сделал это заявление года два назад, почти в конце сезона. Две или три недели назад Эрику тен задали тот же вопрос [о перестройке в «МЮ»]. Он сказал, что я был прав в своем анализе.

Не знаю, сколько игроков они подписали с тех пор, но, похоже, я оказался прав», – заявил экс-тренер « ».

Рангник сравнил перестройку «МЮ» с операцией на открытом сердце: «Верю, что не нужно 2-3 года для изменений. Это можно сделать за год»

Эрик тен Хаг: «МЮ» далек от побед в АПЛ и ЛЧ. Рангник был абсолютно прав. Мы еще не настолько продвинулись, чтобы преобладала культура победителей»