Мбаппе и «ПСЖ» посетят слушание о задолженности клуба 11 сентября. Форвард требует 55 млн евро
Килиан Мбаппе и «ПСЖ» обсудят вопрос о задолженности клуба.
Представители парижского клуба и 25-летний нападающий 11 сентября посетят юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы урегулировать вопрос о задолженности «ПСЖ» по зарплате и бонусам, пишет L’Equipe.
Капитан сборной Франции и его адвокаты требуют от клуба 55 миллионов евро. Сообщалось, что эта сумма включает в себя часть бонуса за подписание контракта в размере 36 млн евро, а также зарплату за последние 3 месяца в «ПСЖ».
Этим летом Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.