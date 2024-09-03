Мбаппе и «ПСЖ» посетят слушание о задолженности клуба 11 сентября. Форвард требует 55 млн евро

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» обсудят вопрос о задолженности клуба.

Представители парижского клуба и 25-летний нападающий 11 сентября посетят юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы урегулировать вопрос о задолженности «ПСЖ» по зарплате и бонусам, пишет L’Equipe. 

Капитан сборной Франции и его адвокаты требуют от клуба 55 миллионов евро. Сообщалось, что эта сумма включает в себя часть бонуса за подписание контракта в размере 36 млн евро, а также зарплату за последние 3 месяца в «ПСЖ».

Этим летом Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента. 

7 комментариев
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Нечего было держать Мбаппе деньгами чисто на зло Пересу, при этом отклонив предложение на 180 млн и теперь Хелайфи в двойном пролете. Как говорится не получилось и рыбку съесть, и косточкой не подавиться)
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Ответ Бутсы Крооса
Нечего было держать Мбаппе деньгами чисто на зло Пересу, при этом отклонив предложение на 180 млн и теперь Хелайфи в двойном пролете. Как говорится не получилось и рыбку съесть, и косточкой не подавиться)
У Переса получилось и рыбку съесть и на лицо сесть))))
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Думаю все равно заплатят по итогу, чисто морально давят катарцы, потому что у них и адвокаты есть и за суд копейки платить придётся, чисто напрягают чувака
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Комментарий удален пользователем
Итак Мбаппе сначала развел, затем кинул цистерну, а теперь выдоит их еще на 55 млн. Браво Киллиан👏🏻
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
тем не менее надо признать,Киллиан топ игрок, а он тупо потерял 3-4 пиковых лет карьеры в лиге1, а тут они хотят чтоб еще и от денег отказался) с чего бы это?! а то что "я парижанин и люблю париж" это лишь сказки которую сочинили пиар служба Киллиана, очевидно же его в псг держал только деньги.. так что, катарцы глупцы, если думают что Киллиан полюбил их клуб и откажется от их денег. ну или как сказал выше товарищ, хотят немного поднапрячь Киллиана психологически)
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Ответ TAGAY
тем не менее надо признать,Киллиан топ игрок, а он тупо потерял 3-4 пиковых лет карьеры в лиге1, а тут они хотят чтоб еще и от денег отказался) с чего бы это?! а то что "я парижанин и люблю париж" это лишь сказки которую сочинили пиар служба Киллиана, очевидно же его в псг держал только деньги.. так что, катарцы глупцы, если думают что Киллиан полюбил их клуб и откажется от их денег. ну или как сказал выше товарищ, хотят немного поднапрячь Киллиана психологически)
Ты объясняешь в пустоту) по его аватарке можно понять, какой он далекий)
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