Мбаппе и «ПСЖ» посетят слушание о задолженности клуба 11 сентября. Форвард требует 55 млн евро

Килиан Мбаппе и «ПСЖ» обсудят вопрос о задолженности клуба.

Представители парижского клуба и 25-летний нападающий 11 сентября посетят юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции, чтобы урегулировать вопрос о задолженности « » по зарплате и бонусам, пишет L’Equipe.

Капитан сборной Франции и его адвокаты требуют от клуба 55 миллионов евро. Сообщалось, что эта сумма включает в себя часть бонуса за подписание контракта в размере 36 млн евро, а также зарплату за последние 3 месяца в «ПСЖ».

Этим летом перешел из «ПСЖ» в « » на правах свободного агента.