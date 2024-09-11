Соболев о первых днях в «Зените»: «Все отлично, я счастлив! Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу»

Александр Соболев поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Зените».

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».

– Как в целом проходят первые дни в новой команде?

– Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.

Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде, – сказал Соболев.

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых