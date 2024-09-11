Соболев о первых днях в «Зените»: «Все отлично, я счастлив! Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу»
Александр Соболев поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Зените».
27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».
– Как в целом проходят первые дни в новой команде?
– Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.
Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде, – сказал Соболев.
Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых
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