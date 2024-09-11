Соболев о первых днях в «Зените»: «Все отлично, я счастлив! Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Зените».

27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака». 

– Как в целом проходят первые дни в новой команде?

– Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты.

Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде, – сказал Соболев. 

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых

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32 комментария
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Ответ Santucco
Меня тепло приняли. чувствую себя, как рыба в воде.
Дельфин-не рыба
+14
0
+14
Тепло приняли) мазохист какой-то
+16
-5
+11
Ответ akutashi
Дельфин-не рыба
Соболев - не футболист
+13
-4
+9
Главная польза от тебя будет, когда тебя продадут куда-нибудь. Желательно поскорее.
+4
0
+4
Первая стадия любого проекта - дикий энтузиазм
+3
0
+3
Теплячок
+3
-1
+2
Ответ Kubinec_
спортс - не спид инфо
Был когда-то
+2
0
+2
Ответ Алешка Терминатор
Рад присоединиться к команде Гонду, добавил Соболев
Эта "шутка" уже тут вторую неделю ходит, от повторения она смешнее не становится. Хотя чего ждать от челика с именем Алёша)
+2
0
+2
Типа "Спасибо, что камнями не закидали"?))))
+2
-1
+1
Меня тепло приняли. чувствую себя, как рыба в воде.
+4
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0
Так Соболев уже принес пользу своим переходом.. правда Спартаку
+1
-1
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он когда квакает дельфины в финский залив не собираются стаей?
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ Kubinec_
Соболев - не футболист
Курица - не птица
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Ответ Vance
Курица - не птица
спортс - не спид инфо
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Ответ Алешка Терминатор
Рад присоединиться к команде Гонду, добавил Соболев
Алёша.
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