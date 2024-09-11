«Литвинов мог уйти в средний клуб европейской топ-лиги в аренду, но «Спартак» отказался отпускать». Ткаченко об игроке красно-белых

Герман Ткаченко сообщил, что Руслан Литвинов мог перейти в европейский клуб.

– Переезд Литвинова в Европу возможен в ближайшем будущем?

– Мы и сейчас могли переехать – в аренду, но «Спартак » категорически отказался отпускать Литвинова.

Да и мы с Русланом выработали девиз «Не дергаемся, все встанет на свои места».

– Это Турция?

– Какая Турция? Средний клуб топовой европейской лиги, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко .

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?