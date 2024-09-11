«Литвинов мог уйти в средний клуб европейской топ-лиги в аренду, но «Спартак» отказался отпускать». Ткаченко об игроке красно-белых
Герман Ткаченко сообщил, что Руслан Литвинов мог перейти в европейский клуб.
– Переезд Литвинова в Европу возможен в ближайшем будущем?
– Мы и сейчас могли переехать – в аренду, но «Спартак» категорически отказался отпускать Литвинова.
Да и мы с Русланом выработали девиз «Не дергаемся, все встанет на свои места».
– Это Турция?
– Какая Турция? Средний клуб топовой европейской лиги, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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