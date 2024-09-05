Литвинов о Месси и Роналду: «Последние «Золотые мячи» не особо правильно они получали, может. Но в их прайме – никаких вопросов, можно было других и не ставить в рейтинги»
Руслан Литвинов высказал мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Для футбола хорошо, что Лионель Месси и Криштиану Роналду уехали из Европы?
– Не могу сказать, что хорошо, они же реально были лучшими.
Если говорить про последние «Золотые мячи», может, и правда, что не особо правильно они их получали. Хотя Месси выиграл чемпионат мира.
А если взять их прайм – никаких вопросов. Можно было и других не ставить в рейтинги тех лет, эти легенды все решали между собой, – заявил полузащитник «Спартака».
Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года
Все равно роналду никто не признает.
Как бы его недалёкие фанаты не истерили, большинство людей на планете понимают кто лучший.
World Statistics:
1.Messi
2.Pelé
3.Maradona
4.Crictiano Ronaldo
Увы, что бы кого то из топ 3 подвинуть, кринжу как воздух нужен ЧМ.
Но это нереально осуществить.
Тут разве что обращение к психологу может помочь.