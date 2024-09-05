Литвинов о Месси и Роналду: «Последние «Золотые мячи» не особо правильно они получали, может. Но в их прайме – никаких вопросов, можно было других и не ставить в рейтинги»

Руслан Литвинов высказал мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Для футбола хорошо, что и уехали из Европы?



– Не могу сказать, что хорошо, они же реально были лучшими.

Если говорить про последние «Золотые мячи», может, и правда, что не особо правильно они их получали. Хотя Месси выиграл чемпионат мира.

А если взять их прайм – никаких вопросов. Можно было и других не ставить в рейтинги тех лет, эти легенды все решали между собой, – заявил полузащитник « ».

Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года