Литвинов о Месси и Роналду: «Последние «Золотые мячи» не особо правильно они получали, может. Но в их прайме – никаких вопросов, можно было других и не ставить в рейтинги»

Теги Спартак Криштиану Роналду МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси рейтинги Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Матч ТВ Интер Майами Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов высказал мнение о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Для футбола хорошо, что Лионель Месси и Криштиану Роналду уехали из Европы?

– Не могу сказать, что хорошо, они же реально были лучшими.

Если говорить про последние «Золотые мячи», может, и правда, что не особо правильно они их получали. Хотя Месси выиграл чемпионат мира.

А если взять их прайм – никаких вопросов. Можно было и других не ставить в рейтинги тех лет, эти легенды все решали между собой, – заявил полузащитник «Спартака».

Ни Месси, ни Роналду не номинированы на «Золотой мяч» – впервые с 2003 года

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23 комментария
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Ответ atomio
Месси настолько монстр по словам Литвинова, что даже выиграв ЧМ с лучшей статой по Г+П а так же реальным соло-перфомансом там, - ЗМ не достоин. Не особо это правильно!
Соло перфоманс: 76 пенок
+11
-6
+5
Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален пользователем
Напомните кому дали зм за треблы снейдера и холланда
+10
-5
+5
Тебе надо было дать ЗМ!) Сфолил сейчас классно:))
+6
-3
+3
Месси 11 сезонов был лучший по гол+пас, близко даже никто такого не делал, а про баласта согласен, максимум наиграл на одни золотой мяч, 3 дали за кубки кашшаи и 1 за требл Рибери ну это стыд )
+6
-4
+2
Ответ Александр Александров_1116356972
Месси 11 сезонов был лучший по гол+пас, близко даже никто такого не делал, а про баласта согласен, максимум наиграл на одни золотой мяч, 3 дали за кубки кашшаи и 1 за требл Рибери ну это стыд )
https://x.com/stats_feed/status/1831393995190366334?t=iZVpItwOCss9dhBhoEazrA&s=19
Все равно роналду никто не признает.
Как бы его недалёкие фанаты не истерили, большинство людей на планете понимают кто лучший.
World Statistics:
1.Messi
2.Pelé
3.Maradona
4.Crictiano Ronaldo

Увы, что бы кого то из топ 3 подвинуть, кринжу как воздух нужен ЧМ.
Но это нереально осуществить.
+4
-2
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ Sminem
Он же сказал "последние", а ЗМ 2013 лишь второй в карьере Роналду. значит тут намёк на 2019,2021,2023
Тут намек на 2016 и 2017.
+4
-4
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Ответ Domian
Слишком им больно и обидно за 8>5, 18.12.2022, 46 трофеев > 34. Да и по гол/пас Месси делает кринжа. Ничего личного, просто цифры)
И с этой болью они борются, выдумав свой мир, в котором Месси якобы всё купили. Но этот мир не имеет ничего общего с реальностью, в которой 8 из 10 человек назовут Лео лучшим игроком своей эпохи, а многие и лучшим в истории.
Тут разве что обращение к психологу может помочь.
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