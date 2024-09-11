«Химки» купят воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе» за 500 тысяч евро, зарплата – 2,2 млн рублей в месяц

«Химки» подпишут воспитанника «Барселоны» Алекса Корредеру.

Подмосковный клуб выплатит 500 тысяч евро за 28-летнего полузащитника клубу Сегунды «Тенерифе ».

Контракт Корредеры с «Химками» будет рассчитан на два года с зарплатой 2,2 млн рублей в месяц.

Алекс играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2015 год. Его статистика – здесь .