«Химки» купят воспитанника «Барсы» Корредеру у «Тенерифе» за 500 тысяч евро, зарплата – 2,2 млн рублей в месяц
«Химки» подпишут воспитанника «Барселоны» Алекса Корредеру.
Подмосковный клуб выплатит 500 тысяч евро за 28-летнего полузащитника клубу Сегунды «Тенерифе».
Контракт Корредеры с «Химками» будет рассчитан на два года с зарплатой 2,2 млн рублей в месяц.
Алекс играл в системе «Барселоны» с 2004 по 2015 год. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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