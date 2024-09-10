Шунин о поиске клуба: «Разговаривал с «Химками», ушли думать — и не вернулись. Был вариант с Махачкалой, но не готов увозить семью туда» 

Антон Шунин рассказал о поиске нового клуба после ухода из «Динамо».

— В России были варианты?

— « ». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись.

Был вариант с «Динамо» : мы тоже все обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве, — сказал бывший вратарь «Динамо».