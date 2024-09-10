Шунин о поиске клуба: «Разговаривал с «Химками», ушли думать — и не вернулись. Был вариант с Махачкалой, но не готов увозить семью туда» 

Теги Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Шунин Динамо Махачкала Футбол

Антон Шунин рассказал о поиске нового клуба после ухода из «Динамо».

— В России были варианты?

— «Химки». Разговаривал со спортивным директором, обсуждали мои условия и задачи команды. Они ушли думать — и не вернулись.

Был вариант с «Динамо» Махачкала: мы тоже все обсудили, но здесь уже я сам отказался. Хороший клуб, но не готов увозить семью в Махачкалу. Изначально надеялся, что потенциальные предложения из России позволят мне остаться в Москве, — сказал бывший вратарь «Динамо».

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Завершит карьеру не найдя клуб 100%!! Запросы бы угомонио свои. Махачкала прекрасный город, кстати говоря.
+4
-2
+2
Пора заканчивать, Антош. Для очень среднего вратаря провел вполне себе достойную карьеру. Фактически живая легенда Динамо)
+1
-1
0
Было бы забавно перейти из одного "Динамо" в другое. Тогда бы точно не за кого в России кроме "Динамо" не играл, пусть и был бы нюанс.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий