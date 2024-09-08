Секс-скандал в Испании: обвиняют в насилии форварда «Валенсии». Много неприятных деталей

Двух девушек выгнали полуголыми.

Рафа Мир, 27-летний нападающий «Валенсии», проходит по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин.

Испанца выпустили под залог, он отстранен от тренировок – а рассмотрение в разгаре.

Как влип Рафа Мир: главное, что известно

Ключевые детали из отчета Гражданской гвардии Испании с показаниями предполагаемой жертвы.

● Мир познакомился с двумя девушками на дискотеке, после чего пригласил их домой. Уже в такси испанец стал настойчиво прикасаться к одной из девушек. Она попросила остановить машину – и пересела на другое место, не желая «оставлять подругу в одиночестве».

● Приехав на место, Мир и девушки пригласили двух друзей Рафы. Одна из возможных пострадавших признает, что сначала у нее произошел секс по согласию в бассейне. Вторая говорит, что подверглась насилию со стороны игрока в туалете.

Один из друзей Рафы – тоже футболист, Пабло Хара выступает в «Алькантарилье» из пятой лиги. Его тоже арестовали. Предполагают, что Хара ударил одну из девушек.

● Мир запер дверь в туалет, девушка начала плакать и умоляла отпустить ее, но Рафа не обращал на это внимания. Напротив, «усадил ее на раковину и начал вводить пальцы во влагалище, не снимая с нее юбку-брюки». Мир схватил ее за лицо и руку, сказал «поцелуй меня».

Потерпевшая добавляет, что смогла оттолкнуть игрока, открыть дверь и выйти из туалета. В отчете упоминается ссора между девушками – одна из них, не зная, что подругу привели в туалет насильно, спросила: «Как ты можешь находиться там с ним после того, как он переспал со мной?»

Женщин выгнали из дома полуголыми. Это заметила соседка Мира – и она обратилась в местную полицию. Вскоре испанца и его друга арестовали.

Что это было? Объясняет сам игрок

Сам Рафа Мир, только летом перешедший в «Валенсию» из «Севильи», не признает вину и уверяет, что все произошло по согласию: «Я в порядке. Все расскажу, когда придет время. Вы знаете, что мне нечего скрывать».

Адвокат игрока Хайме Кампанер тоже воздерживается от комментариев.

Зато друг Хара активно защищается. Его речь в суде опубликовала газета El Español: игрок утверждает, что девушки просто «устраивают шоу», что все случилось добровольно, а ссора между ними произошла из-за того, что они «не поделили Рафу».

Как пишет El Mundo, сторона игрока не пыталась уладить дело деньгами. Они настаивают на своей версии.

«Валенсия» отстранила Мира. Намерены содействовать следствию

Клуб подчеркнуто беспристрастен, публичной поддержки игрока нет. Хотя расторгать контракт с форвардом не планируют до завершения дела – верят в правосудие.

Мир весь прошлый сезон мечтал о «Валенсии» и плакал , когда зимний трансфер сорвался в последний момент. А как только оказался в желанном клубе, вот так подвел.

Пока Мир в отпуске – дали время «на анализ и финал ситуации». «Валенсия» не стала штрафовать испанца за пропуск тренировок. Понятно, что он точно не сыграет с «Атлетико», тренер Рубен Бараха не комментирует ситуацию, но наверняка грустит – у команды не осталось форварда: травмирован Уго Дуро, а Дани Гомес сломал нос на тренировке.

Рафа Мир тоже недоступен. Вероятно, надолго.

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Фото: East News /JAIME REINA / AFP, Jose Miguel Fernandez / NurPhoto / NurPhoto via AFP, David Aliaga / NurPhoto / NurPhoto via AFP, Фото: East News /JAIME REINA / AFP