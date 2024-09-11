Воспитанник «Реала» Родриго перешел в «Аль-Гарафу» на правах аренды из «Аль-Райяна»
Родриго Морено перешел в «Аль-Гарафу».
33-летний форвард будет выступать за катарский клуб на правах аренды до конца сезона. Права на испанца принадлежат другому клубу из Катара – «Аль-Райяну».
Родриго – воспитанник «Реала». Он наиболее известен по играм за «Бенфику», «Валенсию», «Лидс» и сборную Испании. Подробная статистика игрока – здесь.
Отметим, что за «Аль-Гарафу» выступает другой бывший форвард «Реала» – Хоселу.
Изображение: x.com/ALGHARAFACLUB
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