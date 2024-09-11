Воспитанник «Реала» Родриго перешел в «Аль-Гарафу» на правах аренды из «Аль-Райяна»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу трансферы Аль-Райян высшая лига Катар Аль-Гарафа Родриго Морено Футбол

Родриго Морено перешел в «Аль-Гарафу».

33-летний форвард будет выступать за катарский клуб на правах аренды до конца сезона. Права на испанца принадлежат другому клубу из Катара – «Аль-Райяну».

Родриго – воспитанник «Реала». Он наиболее известен по играм за «Бенфику», «Валенсию», «Лидс» и сборную Испании. Подробная статистика игрока – здесь.

Отметим, что за «Аль-Гарафу» выступает другой бывший форвард «Реала» – Хоселу.

Изображение: x.com/ALGHARAFACLUB

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8 комментариев
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Как-то совсем карьера хиленько прошла, хотя когда он был в Валенсии его прям хотели многие топы, был полу-основой сборной.
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Названия клубов можно не писать, все равно никто эти аль-халяли не запоминает
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Ответ Moscwow
Ну почему, как ни странно, все фанаты Месси и Барсы знают наизусть каждый клуб пустынной лиги, от названий до составов, что регулярно демонстрируют под постами о Роналду
кстати, да, давно это заметил)) постоянно коментарии в стиле "Роналду забил команде идущей на 12 месте, тоже мне достижение")) смотрю, и правда 12ые)) вот же жалко их, страдают каждую неделю, не все равно следят))
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очень интересно
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"Воспитанник" можно было бы и убрать)
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Ох, и постарел же он
Годы летят..
Недавно будто молодой совсем в Валенсию переходил
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А какой мог бы быть заголовок!..
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