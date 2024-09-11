Воспитанник «Реала» Родриго перешел в «Аль-Гарафу» на правах аренды из «Аль-Райяна»

Родриго Морено перешел в «Аль-Гарафу».

33-летний форвард будет выступать за катарский клуб на правах аренды до конца сезона. Права на испанца принадлежат другому клубу из Катара – « ».

– воспитанник «Реала». Он наиболее известен по играм за «Бенфику», «Валенсию», «Лидс» и сборную . Подробная статистика игрока – здесь.

Отметим, что за «Аль-Гарафу» выступает другой бывший форвард « » – Хоселу.

Изображение: x.com/ALGHARAFACLUB