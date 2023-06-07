«Реал» может подписать лучшего бомбардира «Лидса» Родриго за 3,5 млн евро

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лидс Родриго Футбол

Родриго Морено Мачадо может вернуться в «Реал» спустя 13 сезонов.

32-летний футболист, играющий на позициях центрального нападающего и вингера, вместе с «Лидсом» вылетел из АПЛ. Как утверждает COPE, его приобретение обойдется в 3,5 млн евро.

Испанец принадлежал «Реалу» с 2009 по 2010 год. В завершившемся чемпионате Англии он отметился 13 голами за 31 матч и стал лучшим бомбардиром «Лидса».

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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35 комментариев

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Moscwow
Ответ Kanan Jarrus
реал точно мадридский?
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
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ARIGAMI ARIGAMI
Пойдет, ибо Гарри Кейна перехватил Человек Магуайр. Только кто будет в основе, Морено или Хоселу?
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Kanan Jarrus
реал точно мадридский?
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Дмитрий Матросов
Ответ oka79410
реал, видимо, хочет в лигу конференций. я понимаю, что мало сейчас подходящих кандидатов на место Бензема, но лучший бомбардир вылетевшего Лидса за 3,5...
если в следующем сезоне собираются Мбаппе или Холланда покупать, то вполне логично.
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jqzn88xn6n
А может и не подписать)
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mqh9pzrxgf
Ответ Шукурмирзо Болтаев
в отличии от Мариано, он провел 31 матчей, это тоже учитывай
Мариано в Лионе тоже феерил, не понимаю зачем нужен такой игрок на пару матчей в год, можно с молодежи Альваро дать шанс
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Moscwow
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
в отличии от Мариано, он провел 31 матчей, это тоже учитывай
+3
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angliiskiilion
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пойдет, ибо Гарри Кейна перехватил Человек Магуайр. Только кто будет в основе, Морено или Хоселу?
Хаверц
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Moscwow
Ответ Шукурмирзо Болтаев
в отличии от Мариано, он провел 31 матчей, это тоже учитывай
Ну практически каждый второй матч гол, если сыграет за Реал условные 10-15 матчей и забьёт 5-7 мячей, вполне норм для третьего напа, большего от него врядли будут требовать
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Kanan Jarrus
Ответ Moscwow
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
своего брэтуэйта захотелось?
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Direct free kick
Ответ Moscwow
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
Пока Лидс был приличной командой (первый сезон в АПЛ), Родриго 3/4 сезона играл на уровне Ришарлисона в Тоттенхэме
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RokeSantaCruz
Так есть уже Родриго, зачем второй
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Hala MADRID!!
Давайте теперь подпишем на замену Кейну или кто там придёт игрока из 4 дивизиона Англии, но зато главного бомбардира?
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Dikki Shelton
Для скамейки запасных сгодится вполне.
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Евгений Лац
Подпишут этого родриго, и ещё родриго бентанкура, и родри из сити, и полный кайф)
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Babyboy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пойдет, ибо Гарри Кейна перехватил Человек Магуайр. Только кто будет в основе, Морено или Хоселу?
Кейн?
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Анастасия Пономарева
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пойдет, ибо Гарри Кейна перехватил Человек Магуайр. Только кто будет в основе, Морено или Хоселу?
кейн
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ilmir84
Ой, да ну вас, для Реала нап за какие то 3,5 евроляма это мелочно, скупо и явно для заполнения скамейки на второстепенные матчи))). это тоже самое как сутормин за 50000р для зенита или вротенберг для полировки скамейки локо
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FIFA19 FF
Хорошый скоростной нап
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Аскетизмом погоняю
Дефицит форвардов в Европе. Для глубины скамейки сойдёт. Как опция может и на фланге пригодиться.
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Спартак Уокер
Что то плохо верится
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Никита Мурин
На сезон-другой вполне.

Хотя, лучше, конечно, Кейна))
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2vdhrvmmzf
Ответ Moscwow
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
А Хоселу тогда зачем берут?
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ilmir84
Ответ Moscwow
Тип, который забивает по 13 голов в АПЛ или Ла Лиге вполне сгодится на замену Мариано, который играл пару раз в год
Йович и Мариано это балласт, которые оставили за собой нулевой выхлоп. зато в трудовой и в википедии есть строчки про Реал.
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Moscwow
Ну практически каждый второй матч гол, если сыграет за Реал условные 10-15 матчей и забьёт 5-7 мячей, вполне норм для третьего напа, большего от него врядли будут требовать
челу 32 года. старый уже. надо купить молодых, чтобы в перспективе подороже продать. так сказать, режим тренера в фифе
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