«Реал» может подписать лучшего бомбардира «Лидса» Родриго за 3,5 млн евро

Родриго Морено Мачадо может вернуться в «Реал» спустя 13 сезонов.

32-летний футболист, играющий на позициях центрального нападающего и вингера, вместе с «Лидсом» вылетел из АПЛ. Как утверждает COPE, его приобретение обойдется в 3,5 млн евро.

Испанец принадлежал «Реалу» с 2009 по 2010 год. В завершившемся чемпионате Англии он отметился 13 голами за 31 матч и стал лучшим бомбардиром «Лидса».

Подробно со статистикой Родриго можно ознакомиться здесь.

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