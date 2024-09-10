Александр Соболев: «Для меня главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских матчах или официальных»

Александр Соболев заявил, что ставит успехи команды выше личных достижений.

Нападающий дебютировал за «Зенит » в товарищеском матче против «Кайрата », выйдя в стартовом составе. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 4:3.

– Предголевую передачу, когда забивался первый мяч, можно занести себе в актив?

– Наверное, можно, но для меня всегда самое главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских играх или официальных, – сказал Соболев .