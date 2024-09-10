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  • Александр Соболев: «Для меня главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских матчах или официальных»
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Александр Соболев: «Для меня главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских матчах или официальных»

Александр Соболев заявил, что ставит успехи команды выше личных достижений.

Нападающий дебютировал за «Зенит» в товарищеском матче против «Кайрата», выйдя в стартовом составе. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 4:3.

– Предголевую передачу, когда забивался первый мяч, можно занести себе в актив?

– Наверное, можно, но для меня всегда самое главное, чтобы команда побеждала. Неважно, в товарищеских играх или официальных, – сказал Соболев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (клубы)
logoвысшая лига Казахстан
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