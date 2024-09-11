Ребров на вопрос об отставке из сборной Украины: «Пока не ухожу, подождите немного. Меня не все устраивает, но по игре с Чехией нет замечаний»

Сергей Ребров заявил, что не уходит из сборной Украины.

Команда под его руководством проиграла сборной (2:3) в . В последних 5 матчах у украинцев только 1 победа.

– Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: «Почему мы начали играть со второго тайма?»

Чехия до перерыва была очень агрессивной, было тяжело создавать. В этом матче все решили ошибки в обороне. Даже когда мы забиваем дважды. Второй тайм был очень интенсивным и интересным. Мы могли забивать больше. Как и в матче с Албанией, мы проиграли из-за своих ошибок.

– Не уходите ли вы в отставку?

– Нет, не ухожу, пока не ухожу (смеется). Подождите немного. Меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам.

Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией, – цитирует главного тренера сборной Украины Tribuna.