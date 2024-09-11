Ребров на вопрос об отставке из сборной Украины: «Пока не ухожу, подождите немного. Меня не все устраивает, но по игре с Чехией нет замечаний»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Чехии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Сергей Ребров заявил, что не уходит из сборной Украины.

Команда под его руководством проиграла сборной Чехии (2:3) в Лиге наций. В последних 5 матчах у украинцев только 1 победа

– Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: «Почему мы начали играть со второго тайма?»

Чехия до перерыва была очень агрессивной, было тяжело создавать. В этом матче все решили ошибки в обороне. Даже когда мы забиваем дважды. Второй тайм был очень интенсивным и интересным. Мы могли забивать больше. Как и в матче с Албанией, мы проиграли из-за своих ошибок.

– Не уходите ли вы в отставку?

– Нет, не ухожу, пока не ухожу (смеется). Подождите немного. Меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам.

Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией, – цитирует главного тренера сборной Украины Tribuna.

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3 комментария
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Сережа. Та обосрался ты
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"Мы готовились, готовились очень хорошо", сейчас ещё чуть-чуть и будет перемога... А пока зрада зрадная. Как же это всё знакомо.
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Ответ Микола Лютий
Сережа. Та обосрался ты
причём уже давно. сейчас убеждает всех, что не пахнет
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