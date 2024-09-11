Мостовой о Мелешине: «Где ему играть в «Спартаке» с покупками по 15-20 млн евро? Другое дело, что он не сильнее ни одного, ни второго, ни третьего»

Александр Мостовой считает, что для Павла Мелешина сейчас нет места в «Спартаке».

«Если все же уйдет в аренду в « », то его конкурентом в стартовом составе станет , который ранее провел один очень достойный сезон и потух, как это со многими и бывает.

Не нравится, когда говорят про такие постановки, мол, забил столько-то и заявил о себе громко. Заявили громко те люди, которые отыграли там лет 10 и забили кучу голов. Вот в таком случае игрок действительно заявляет о себе. Или кто-то ворвался в 20-летнем возрасте и постоянно играет сейчас в основном составе, вот это значит – заявил.

Павел же вроде и в том году пару раз выходил на замену, потом его отдали в аренду. Здесь то же самое: просто где Павел будет играть в «Спартаке»? С покупками по 15-20 млн евро, конечно, он не будет играть.

Другое дело, что тут тоже стоит признать, что он не сильнее ни одного, ни второго, ни третьего. Правильно же? Поэтому эта аренда весьма нормальная и логичная», – считает бывший игрок « » и сборной России.