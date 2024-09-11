Мостовой о Мелешине: «Где ему играть в «Спартаке» с покупками по 15-20 млн евро? Другое дело, что он не сильнее ни одного, ни второго, ни третьего»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Александр Мостовой Советский спорт Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Павел Мелешин Футбол

Александр Мостовой считает, что для Павла Мелешина сейчас нет места в «Спартаке».

«Если все же Мелешин уйдет в аренду в «Сочи», то его конкурентом в стартовом составе станет Писарский, который ранее провел один очень достойный сезон и потух, как это со многими и бывает.

Не нравится, когда говорят про такие постановки, мол, забил столько-то и заявил о себе громко. Заявили громко те люди, которые отыграли там лет 10 и забили кучу голов. Вот в таком случае игрок действительно заявляет о себе. Или кто-то ворвался в 20-летнем возрасте и постоянно играет сейчас в основном составе, вот это значит – заявил.

Павел же вроде и в том году пару раз выходил на замену, потом его отдали в аренду. Здесь то же самое: просто где Павел будет играть в «Спартаке»? С покупками по 15-20 млн евро, конечно, он не будет играть.

Другое дело, что тут тоже стоит признать, что он не сильнее ни одного, ни второго, ни третьего. Правильно же? Поэтому эта аренда весьма нормальная и логичная», – считает бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ощущение , что он сам с собой все время разговаривает
+7
0
+7
Ответ Алексей Демченко
Ощущение , что он сам с собой все время разговаривает
А журналюги подслушивают и подставляют! ))
+6
0
+6
С утра встал, уже поболтал маленько до завтрака 🥞
+3
-1
+2
Так то Мостовой на редкость верную оценку дал по поводу Мелешина младшего, не тянет он, нет развития, вон Зорин ощутимо прибавил за счёт аренды и старается на максимум использовать те минуты которые дают ему
+1
0
+1
Какими покупками ? 1 покупка в год ?) Для клуба, который хочет бороться за ЧР этого мало. Да и шансов ему давали на кубках, не использовал, к самоотдаче претензий нет, а вот завершить эпизод не может, оч плохая реализация
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий