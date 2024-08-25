Писарский впервые забил в 2024-м – «Уфе» в Первой лиге. Это его 2-й матч после аренды в «Сочи»
Владимир Писарский забил впервые с ноября 2023 года.
Сегодня форвард забил за «Сочи» на 4-й минуте выездного матча Мелбет Первой Лиги с «Уфой» (4:3).
Это первый гол нападающего в 2024 году. В последний раз он забивал в ноябре 2023-го – «Локомотиву» в Мир РПЛ.
Писарский выступает за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Сегодняшний матч стал для него вторым за южан. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.