Писарский впервые забил в 2024-м – «Уфе» в Первой лиге. Это его 2-й матч после аренды в «Сочи»

Владимир Писарский забил впервые с ноября 2023 года.

Сегодня форвард забил за « » на 4-й минуте выездного матча Мелбет Первой Лиги с «Уфой» (4:3).

Это первый гол нападающего в 2024 году. В последний раз он забивал в ноябре 2023-го – «Локомотиву» в Мир .

выступает за «Сочи» на правах аренды из « ». Сегодняшний матч стал для него вторым за южан. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.