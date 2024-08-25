Писарский впервые забил в 2024-м – «Уфе» в Первой лиге. Это его 2-й матч после аренды в «Сочи»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Уфа Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский забил впервые с ноября 2023 года.

Сегодня форвард забил за «Сочи» на 4-й минуте выездного матча Мелбет Первой Лиги с «Уфой» (4:3).

Это первый гол нападающего в 2024 году. В последний раз он забивал в ноябре 2023-го – «Локомотиву» в Мир РПЛ.

Писарский выступает за «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». Сегодняшний матч стал для него вторым за южан. Статистику 28-летнего игрока можно найти здесь.

14 комментариев
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Ответ Bayern Munich
до сих пор не понимаю, зачем он перешел в кс, в оренбурге отлично играл
Процитирую классика: за деньги да
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до сих пор не понимаю, зачем он перешел в кс, в оренбурге отлично играл
+19
-1
+18
Что Писарский, что Агаларов игроки вспышки один сезон и забыли.
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Писарский - яркая иллюстрация игрока одного сезона. До последнего сезона в Оренбурге не выделялся. И вдруг в один сезон выдает запредельную статистику, чего ни в Оренбурге, ни в Иртыше до этого не было (было в Крымтеплице, но это не уровень)
+5
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+5
Ответ Проблемы Аршавина
Осинькин виноват, что он не забивал?
Нет , тот кто его не ставил на игру.
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Ответ Проблемы Аршавина
Осинькин виноват, что он не забивал?
а ему давали играть?)
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Зря сменил фамилию
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Завелась машина!
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Парень попал в яму, после перехода, перестарался, потом травма. Поиграет в первой лиге, вернётся и станет топ напом КС.
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Ответ Venger80
Зря сменил фамилию
Был Сыч, а стал Пися.
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Ну вот, ушел Писарский от гениального передового тренера Осинькина и начал забивать.
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Ответ samarskij-kuzmich
Ну вот, ушел Писарский от гениального передового тренера Осинькина и начал забивать.
Осинькин виноват, что он не забивал?
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Ответ Бышевец
а ему давали играть?)
Когда он выходил на поле, то бездумно бегал и постоянно валялся от любого столкновения
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