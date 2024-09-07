Писарский сделал ассист в игре с «Аланией». У него 3+1 за 3 последних матча в «Сочи»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Алания Владикавказ Мартин Крамарич Сочи Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Форвард Владимир Писарский помог «Сочи» сыграть вничью с «Аланией» (1:1).

На 7-й минуте матча нападающий, арендованный у «Крыльев Советов», отдал пас в штрафную на Мартина Крамарича, словенский форвард пробил мимо вратаря и открыл счет.


Для Писарского это третий подряд матч с результативным действием. Ранее он забил «Уфе» (4:3) и сделал дубль в ворота «Тюмени» (3:0).

Крамарич в этих же матча забил четыре мяча: два «Уфе», по одному «Тюмени» и «Алании».

«Сочи» за счет 7 очков в трех последних матчах поднялся на 4-е место в Мелбет Первой лиге.

У Писарского 3+1 за 3 матча – бомбардир возрождается в «Сочи»? Лысым

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
щас писарский прокачается в лучшей лиги мира, вернется в сборную и оформит хет трик в матче с Казахстаном
+4
-1
+3
Раз поменял фамилию, надо было и имя на Клаудио. Был бы Клаудио Писарский.
+5
-2
+3
Ответ Nogoi89
Раз поменял фамилию, надо было и имя на Клаудио. Был бы Клаудио Писарский.
Он теперь прическу поменял, побрился))
голы пошли, систему понял
+1
0
+1
Остановите эту машину 😂
0
0
0
Списан писарь
0
0
0
Переехал в Сочи- узнал прикуп!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий