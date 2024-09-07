Писарский сделал ассист в игре с «Аланией». У него 3+1 за 3 последних матча в «Сочи»
Форвард Владимир Писарский помог «Сочи» сыграть вничью с «Аланией» (1:1).
На 7-й минуте матча нападающий, арендованный у «Крыльев Советов», отдал пас в штрафную на Мартина Крамарича, словенский форвард пробил мимо вратаря и открыл счет.
Для Писарского это третий подряд матч с результативным действием. Ранее он забил «Уфе» (4:3) и сделал дубль в ворота «Тюмени» (3:0).
Крамарич в этих же матча забил четыре мяча: два «Уфе», по одному «Тюмени» и «Алании».
«Сочи» за счет 7 очков в трех последних матчах поднялся на 4-е место в Мелбет Первой лиге.
У Писарского 3+1 за 3 матча – бомбардир возрождается в «Сочи»? Лысым
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