Писарский сделал ассист в игре с «Аланией». У него 3+1 за 3 последних матча в «Сочи»

Форвард Владимир Писарский помог «Сочи» сыграть вничью с «Аланией» (1:1).

На 7-й минуте матча нападающий, арендованный у « », отдал пас в штрафную на , словенский форвард пробил мимо вратаря и открыл счет.



Для Писарского это третий подряд матч с результативным действием. Ранее он забил «Уфе» (4:3) и сделал дубль в ворота «Тюмени» (3:0).

Крамарич в этих же матча забил четыре мяча: два «Уфе», по одному «Тюмени» и « ».

«Сочи» за счет 7 очков в трех последних матчах поднялся на 4-е место в Мелбет Первой лиге.

У Писарского 3+1 за 3 матча – бомбардир возрождается в «Сочи»? Лысым