У Писарского 3 гола за 2 матча. Бомбардир возрождается в «Сочи»?

Гигант просыпается.

Наконец-то новый позитивный повод поговорить про Владимира Писарского. Форвард, блеснувший пару лет назад в «Оренбурге», спустился за практикой в Мелбет Первую лигу – и в последних двух матчах за «Сочи» впечатлил.

Сначала забил «Уфе», затем сделал дубль в ворота «Тюмени». Команда оба раза выиграла. Тюменцам сначала положил головой в пустые ворота, затем в стиле Роналдиньо разобрался с защитой и положил в ближний.

Смотрите, как эффектно!

У нападающего уже три гола в «Сочи», он второй бомбардир лиги. Владимир явно зол, очень хочет вернуться на топовый уровень – это его первые голы в 2024-м. Таким заряженным Писарского мы не видели уже полтора года. Со времен Сычевого.

После первой половины РПЛ-22/23 Писарский затух. Весной ни разу не забил за «Крылья»

Все узнали о Владимире Писарском осенью 2022 года. За первый круг РПЛ он забил за 17 туров 14 мячей. Больше тогда не было ни у кого – лишь у Квинси Промеса, блиставшего при Гильермо Абаскале, было столько же. В ноябре 2022-го Писарский оформил хет-трик «Краснодару», а потом впервые сыграл за сборную – против Таджикистана.

Невероятный прорыв форварда, который до этого не играл в РПЛ, тут же заметили. Были слухи об интересе «Зенита» и «Црвены Звезды», но быстрее всего сработали «Крылья Советов». Клуб купил Владимира за 100 млн рублей, хотели заполучить более забивного форварда, чем Владислав Шитов.

Но расчет самарцев не оправдался – во второй половине сезона Писарский не забил ни разу. Игорь Осинькин давал время на адаптацию, полноценно основным Владимир стал лишь к апрелю 2023-го. Но даже так Писарский смог отдать лишь два ассиста. Еще и в 29-м туре в игре против «Факела» форвард получил травму – разрыв связки голеностопа. На восстановление ушло все лето.

После провала во второй половине сезона Писарский не терял оптимизма. В интервью для «Матч ТВ» игрок сказал: «Еще много сезонов впереди. Нет смысла смотреть на один год, все покажет время – какой-то длительный отрезок».

После травмы Писарский стал джокером «Крыльев». Но был полезен лишь месяц

Первый матч в РПЛ после восстановления – снова встреча с «Факелом». Осинькин выпустил Писарского лишь на 15 минут и планировал использовать его именно как джокера, который выходит на замену и помогает победить измотанного соперника.

В интервью Александру Дорскому в июне 2023-го тренер охарактеризовал Писарского так: «У него не хватает футбольного образования. Он забивает голы только на хорошем, зверином желании всех опередить, продавить».

Владимир стал эффективен в этом амплуа через несколько месяцев. В ноябре 2023-го у него три гола после выхода на замену в трех матчах подряд. При этом на поле против «Краснодара», «Урала» и «Локо» Писарский провел суммарно всего 25 минут. В следующем матче с «Сочи» Осинькин выпустил Владимира в старте – и серия прервалась.

После этого Писарский ни разу не выходил в старте и ни разу не забил. Весной в РПЛ-23/24 у него всего 49 минут на поле.

Мог остаться в РПЛ – но выбрал «Сочи» вместо «Динамо» Мх

«Крылья» плохо начали сезон – после пятого тура шли на 15-м месте с разницей 3:11. Команде, в числе прочего, не хватает форварда. У Шитова всего 4+4 за прошлый сезон, Дмитрий Цыпченко последний раз забивал в марте 2023-го. Но даже в свете проблем самарцы не захотели сохранить Писарского. Ситуация начала исправляться без него – уже поднялись из зоны вылета и вернули в состав Ивана Сергеева.

За Владимиром же сначала пришло «Динамо» из Махачкалы – по данным инсайдера Ивана Карпова, амбициозный новичок лиги предлагал аренду с правом выкупа за 100 млн рублей. Но Писарский не захотел переезжать в Дагестан, предпочел вылетевший «Сочи». Там аренда на сезон.

Уже во втором матче за южан Писарский забил первый из четырех голов «Уфе» (4:3). А теперь почти в одиночку принес победу над «Тюменью» в эффектном стиле. В послематчевом интервью тренер Роберт Морено отметил: «Я доволен, что Владимир Писарский смог забить и в предыдущем, и в этом матче – важный момент».

При помощи арендованного форварда «Сочи», плохо начавший сезон, поднялся с 13-го места на 5-е. Ждем полноценное очищение первым дивизионом? И сочинцев, и конкретно Писарского.

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Виталий Невар;vk.com/pfcsochi