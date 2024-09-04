Дуглас Коста завел страницу на OnlyFans и стал партнером сервиса: «Верю в авторитет компании и ее потенциал»

Теги Бавария Ювентус Сборная Бразилии по футболу бундеслига Германия Сидней серия А Италия высшая лига Австралия Дуглас Коста интернет ахахаха Футбол

Дуглас Коста завел страницу на OnlyFans.

Бывший футболист «Баварии» и «Ювентуса» будет делиться контентом по подписке на этом сервисе. OnlyFans популярен в индустрии развлечений для взрослых, но привлекает и профессионалов из других сфер деятельности – в том числе спортсменов. 

«Я решил присоединиться к OnlyFans, потому что верю в авторитет компании и ее потенциал для глобального охвата. Это партнерство может стать очень интересным и успешным.

Сегмент, в котором OnlyFans стремится привлекать спортсменов в качестве послов бренда, оказывает огромное влияние на рынок, и я более чем счастлив быть его частью, особенно в качестве одного из первопроходцев в категории футбола.

На OnlyFans я буду создавать эксклюзивный контент для своих поклонников, который они не смогут увидеть ни в одной другой социальной сети, и это сделает огромную разницу. 

Я надеюсь, что это партнерство будет длительным, и я смогу порадовать своих поклонников своим контентом», – сказал бразильский игрок «Сиднея».

8 комментариев
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Кого первого исполнит Дзюбу или Панина? :))а может Рафа Мира:))
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«Верю в авторитет компании и в её потенциал для глобального охвата».
посмеялся, спасибо 👍🏻
+1
0
+1
Ответ Александр_1116360923
Кого первого исполнит Дзюбу или Панина? :))а может Рафа Мира:))
Дани Алвеса
+2
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Решил напоследок тряхнуть "стариной".
+1
-1
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Шо, вместе с баблом закончились и принципы?
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«На OnlyFans я буду создавать эксклюзивный контент для своих поклонников, который они не смогут увидеть ни в одной другой социальной сети»))
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, когда Лукаку заведёт страничку на OnlyFans? Со своей третьей ногой он может поднять бабла гораздо больше, чем в футболе
Сразу после тебя.
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