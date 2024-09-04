Дуглас Коста завел страницу на OnlyFans и стал партнером сервиса: «Верю в авторитет компании и ее потенциал»

Дуглас Коста завел страницу на OnlyFans.

Бывший футболист «Баварии» и « » будет делиться контентом по подписке на этом сервисе. OnlyFans популярен в индустрии развлечений для взрослых, но привлекает и профессионалов из других сфер деятельности – в том числе спортсменов.

«Я решил присоединиться к OnlyFans, потому что верю в авторитет компании и ее потенциал для глобального охвата. Это партнерство может стать очень интересным и успешным.

Сегмент, в котором OnlyFans стремится привлекать спортсменов в качестве послов бренда, оказывает огромное влияние на рынок, и я более чем счастлив быть его частью, особенно в качестве одного из первопроходцев в категории футбола.

На OnlyFans я буду создавать эксклюзивный контент для своих поклонников, который они не смогут увидеть ни в одной другой социальной сети, и это сделает огромную разницу.

Я надеюсь, что это партнерство будет длительным, и я смогу порадовать своих поклонников своим контентом», – сказал бразильский игрок « ».