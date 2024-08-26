Дуглас Коста перешел в «Сидней»: «Хочу поднять уровень футбола в Австралии»

Экс-хавбек «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Сидней».

33-летний бразильский вингер стал свободным агентом в июле после расторжения контракта с « ».

Футболист перешел в клуб из Рио-де-Жанейро в конце января, но в 22 матчах во всех турнирах не совершил ни одного результативного действия.

Игрок также известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Баварию», « » и « ».

«По ходу карьеры я выступал за ряд невероятных команд и выиграл множество титулов. Я пришел в « », чтобы пополнить победный список.

Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень футбола в этой стране, развлечь страстных болельщиков и принести «Сиднею» трофеи», – сообщил .