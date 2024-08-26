Дуглас Коста перешел в «Сидней»: «Хочу поднять уровень футбола в Австралии»

Теги Бавария Шахтер Ювентус Флуминенсе высшая лига Бразилия Сидней высшая лига Австралия трансферы Дуглас Коста Футбол

Экс-хавбек «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Сидней».

33-летний бразильский вингер стал свободным агентом в июле после расторжения контракта с «Флуминенсе». 

Футболист перешел в клуб из Рио-де-Жанейро в конце января, но в 22 матчах во всех турнирах не совершил ни одного результативного действия.

Игрок также известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Баварию», «Ювентус» и «Шахтер».

«По ходу карьеры я выступал за ряд невероятных команд и выиграл множество титулов. Я пришел в «Сидней», чтобы пополнить победный список. 

Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень футбола в этой стране, развлечь страстных болельщиков и принести «Сиднею» трофеи», – сообщил Дуглас Коста

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11 комментариев
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Там говорят все дорого и высокие налоги. Получается он настолько сдулся что даже на Ближнем Востоке не нашел себе клуб ?
+9
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+9
Ответ T622222
И бабла поднять 😜💦
Там немного платят
+4
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+4
Ответ JuventinoSpb
Я не знаю страны, где дороже жить , чем в австралии
Швейцария?..
Швеция?..
Норвегия?..

Но они все рядом в плане дороговизны.
+2
0
+2
И бабла поднять 😜💦
+2
-1
+1
На старости футбольных лет Австралия - отличный выбор. Мягкий теплый климат, высокий уровень жизни, ну и по зарплате не обидят.
+3
-2
+1
Ответ Алексей Скамейчук
На старости футбольных лет Австралия - отличный выбор. Мягкий теплый климат, высокий уровень жизни, ну и по зарплате не обидят.
Я не знаю страны, где дороже жить , чем в австралии
+2
-1
+1
33 года и уже задворки.
+1
-1
0
Доигрался,все потому что в голове пусто,в отличие от Виллиана,Ферны
+1
-1
0
ему только 33 оказывается. топовый игрок если бы не травмы
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