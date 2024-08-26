Дуглас Коста перешел в «Сидней»: «Хочу поднять уровень футбола в Австралии»
Экс-хавбек «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста перешел в «Сидней».
33-летний бразильский вингер стал свободным агентом в июле после расторжения контракта с «Флуминенсе».
Футболист перешел в клуб из Рио-де-Жанейро в конце января, но в 22 матчах во всех турнирах не совершил ни одного результативного действия.
Игрок также известен по выступлениям за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Баварию», «Ювентус» и «Шахтер».
«По ходу карьеры я выступал за ряд невероятных команд и выиграл множество титулов. Я пришел в «Сидней», чтобы пополнить победный список.
Футбол у меня в крови, и я приехал в Австралию, чтобы поднять уровень футбола в этой стране, развлечь страстных болельщиков и принести «Сиднею» трофеи», – сообщил Дуглас Коста.
Швеция?..
Норвегия?..
Но они все рядом в плане дороговизны.