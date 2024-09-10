Вызов Неймара в сборную Бразилии планируется на ноябрь, но может быть отложен до 2025-го. Форвард из-за травмы не играет с октября 2023-го

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Здоровье Футбол

Неймар точно не будет вызван в сборную Бразилии в ближайший месяц.

Нападающий «Аль-Хилаля» травмировал крестообразную связку и мениск в октябре 2023 года.

Globo Esporte сообщает, что тренерский штаб национальной команды планирует пригласить форварда на ноябрьские игры – к этому моменту игрок, как считается, уже будет готов выходить на поле. При этом в сборной и федерации допускают, что вызов Неймара будет отложен еще на несколько месяцев. В приоритете – дать 32-летнему футболисту полностью восстановиться.

Неймар уже работает с мячом, но еще нуждается в том, чтобы укрепить поврежденные области, а потому не занимается в общей группе «Аль-Хилаля». Информацию о его состоянии сборная получает от своего врача и от физиотерапевта игрока.

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3 комментария
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Ответ Артем Алмазов
Уже год? О_о
Уже 7 лет. Он и за псж то по праздникам только играл
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Уже год? О_о
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