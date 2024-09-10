Родриго о Неймаре: «Все видят, что Бразилии его не хватает, он наш лучший игрок и главная звезда. Он должен помочь нам на ЧМ-2026, надеемся на его скорое восстановление»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ЧМ-2026 Родриго Футбол

Родриго считает, что сборной Бразилии не хватает Неймара.

Нападающий «Аль-Хилаля» продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной в октябре прошлого года. Сообщалось, что возвращение Неймара ожидается в ноябре.

«Всем очевидно, что нам его не хватает. Он наша главная звезда и лучший игрок. Он должен быть в порядке и помочь нам на ЧМ-2026, чтобы у нас были шансы выиграть. У него все хорошо, и мы надеемся, что его восстановление уже в завершающей стадии. Он нужен нам как можно скорее.

Мы постоянно переписываемся, сейчас он возвращается к тренировкам с командой. Он отличный партнер. Мне грустно видеть, как кто-то плохо отзывается о нем. Он всегда пишет мне, помогает мне, я ценю это. Он не только был моим кумиром как игрок, но и показал себя как потрясающий человек», – сказал вингер сборной Бразилии и «Реала».

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14 комментариев
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К 2026 он уже будет глобал элит в контер-страйке.
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Неймар давно завязал с футболом
Родриго и Винисиус как и в Реале сами должны творить историю Бразилии)
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Неймар рано стал кайфовать, результат, упадок
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Ему на ЧМ будет 34. Какой там футбол?
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С подходом к футболу Неймар закончит через пару лет. Роналду победил на Евро в 31 год, Месси ЧМ в 35 лет. Это профессиональны.
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Жаль Бразилию.
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Если брать рейтинг сборных мира, то на текущий момент Бразилия по уровню игры стоит в промежутке с 30 по 40 место. Бразилия в нынешнем состоянии способна и Панаме слить. Думаю если бы Ари договорился с бразильцами о чём он и говорил, то РФ дома вполне могда бы сейчас Бразилию обыграть или по крайней мере вничью сыграть.
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только жирный Роналдо спасет пентакампеонов
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Новость будто восьмилетней давности. Это я про «главную звезду» и «лучшего игрока». Я вот даже забыл что Неймар еще в футбол играет.
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Неймар - последний великий бразильский игрок на сегодня, кто бы что не говорил. Остальные лишь посредственные бегунки на его фоне. Очень сильно обмельчала Бразилия талантами за годы, очень…
Все эти Винисиусы Родриги совершенно безликие исполнители на фоне предыдущих кудесников. Уныние.
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Ответ войд
Неймар давно завязал с футболом Родриго и Винисиус как и в Реале сами должны творить историю Бразилии)
судя по всему тяжело им без плеймейкера блистать
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Ответ Raul14
Неймар был многообещающим игроком. Жаль что испортил карьеру играя в фк Нэгрейре. Видимо стыд не позволял играть дальше и свалил куда подальше))) В Реале может быть, уже взял бы золотой мяч)
Свалил в фк пародию на Галактикос, что тоже не лучше. Забил кучу голов за сборную, а даже копу не фартануло зацепить. Такой талант просрал
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Ответ Moscwow
Свалил в фк пародию на Галактикос, что тоже не лучше. Забил кучу голов за сборную, а даже копу не фартануло зацепить. Такой талант просрал
Жалко конечно))
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