Родриго о Неймаре: «Все видят, что Бразилии его не хватает, он наш лучший игрок и главная звезда. Он должен помочь нам на ЧМ-2026, надеемся на его скорое восстановление»

Родриго считает, что сборной Бразилии не хватает Неймара.

Нападающий « » продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, полученной в октябре прошлого года. Сообщалось, что возвращение ожидается в ноябре.

«Всем очевидно, что нам его не хватает. Он наша главная звезда и лучший игрок. Он должен быть в порядке и помочь нам на , чтобы у нас были шансы выиграть. У него все хорошо, и мы надеемся, что его восстановление уже в завершающей стадии. Он нужен нам как можно скорее.

Мы постоянно переписываемся, сейчас он возвращается к тренировкам с командой. Он отличный партнер. Мне грустно видеть, как кто-то плохо отзывается о нем. Он всегда пишет мне, помогает мне, я ценю это. Он не только был моим кумиром как игрок, но и показал себя как потрясающий человек», – сказал вингер сборной и « ».