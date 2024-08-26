Мостовой о «Спартаке»: «Слава богу, что Абаскаль покинул клуб. Главное, чтобы не вернулся. Хорошо, что назначили футбольного человека, который сразу разобрался с проблемами»

Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в «Спартак».

«Команда делает то, что она должна делать. Слава богу, что клуб покинул Абаскаль.

С таким составом « » должен занимать лидирующие позиции в чемпионате. Очень хорошо, что в команду назначили футбольного человека, который сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюс были хорошие приобретения летом. Сразу появилась игра, а также настроение.

Главное, чтобы не вернулся », – сказал бывший полузащитник красно-белых.