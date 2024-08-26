Мостовой о «Спартаке»: «Слава богу, что Абаскаль покинул клуб. Главное, чтобы не вернулся. Хорошо, что назначили футбольного человека, который сразу разобрался с проблемами»
Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в «Спартак».
«Команда делает то, что она должна делать. Слава богу, что клуб покинул Абаскаль.
С таким составом «Спартак» должен занимать лидирующие позиции в чемпионате. Очень хорошо, что в команду назначили футбольного человека, который сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюс были хорошие приобретения летом. Сразу появилась игра, а также настроение.
Главное, чтобы не вернулся Абаскаль», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Ожидание: Мостовой прекратит говорить об Абаскале
Реальность: Мостовой стал говорить о нем чуть ли не чаще, чем раньше
Встречаешь девушку, как хорошо, что она на Абоскаля не похожа.
Дети, как хорошо, что вы на Абоскаля не похожи.
"На небе только и разговоров, что о Абаскале".