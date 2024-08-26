Мостовой о «Спартаке»: «Слава богу, что Абаскаль покинул клуб. Главное, чтобы не вернулся. Хорошо, что назначили футбольного человека, который сразу разобрался с проблемами»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой надеется, что Гильермо Абаскаль не вернется в «Спартак».

«Команда делает то, что она должна делать. Слава богу, что клуб покинул Абаскаль.

С таким составом «Спартак» должен занимать лидирующие позиции в чемпионате. Очень хорошо, что в команду назначили футбольного человека, который сразу разобрался и продолжает разбираться с проблемами. Плюс были хорошие приобретения летом. Сразу появилась игра, а также настроение.

Главное, чтобы не вернулся Абаскаль», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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62 комментария
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Человеку явно плохо и нужна медицинская помощь. Вместо этого у него интервью берут каждый день…
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*Спартак увольняет Абаскаля*
Ожидание: Мостовой прекратит говорить об Абаскале
Реальность: Мостовой стал говорить о нем чуть ли не чаще, чем раньше
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Что Абаскаль сделал Мостовому? Почему он в каждом интервью его упоминает?
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Ответ Пашка Донофф
Человеку явно плохо и нужна медицинская помощь. Вместо этого у него интервью берут каждый день…
Мостовой эту фразу записал на диктофон и все время крутит в трубку когда ему звонят журналисты, иначе у меня нет другого объяснения почему я постоянно читаю одно и тоже с его уст про Абаскаля на этом сайте.
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Он с именем этим ложится, он с именем этим встает
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Я уже готов поверить в то, что эти комментарии выдает нейросеть. Одинаковый набор слов в разной последовательности.
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Ответ Пашка Донофф
Человеку явно плохо и нужна медицинская помощь. Вместо этого у него интервью берут каждый день…
Думаю никто у него интервью не берет, их генерирует нейросеть, а ключевое слово там Абаскаль😃
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Находишь друзей, как хорошо, что они на Абоскаля не похожи.
Встречаешь девушку, как хорошо, что она на Абоскаля не похожа.
Дети, как хорошо, что вы на Абоскаля не похожи.
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Ответ Andreich18
Что Абаскаль сделал Мостовому? Почему он в каждом интервью его упоминает?
Явно скучает по нему.
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Ответ Aleksey Yashin
*Спартак увольняет Абаскаля* Ожидание: Мостовой прекратит говорить об Абаскале Реальность: Мостовой стал говорить о нем чуть ли не чаще, чем раньше
Тег "абаскаль" жив благодаря ему.
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Диагноз Царя - остро прогрессирующий абаскаль
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Когда-нибудь Мостовой переработает травму от самого существования Абаскаля, но это будет уже совсем другая история…
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Ответ Aleksey Yashin
*Спартак увольняет Абаскаля* Ожидание: Мостовой прекратит говорить об Абаскале Реальность: Мостовой стал говорить о нем чуть ли не чаще, чем раньше
До этого он не раскачивал лодку)
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Ответ Папа Футбола
Мостовой эту фразу записал на диктофон и все время крутит в трубку когда ему звонят журналисты, иначе у меня нет другого объяснения почему я постоянно читаю одно и тоже с его уст про Абаскаля на этом сайте.
Так у него колонка есть своя в Советском спорте или спорт-экспрессе. Он там эту дичь также публикует. Не слово в слово, но смысл такой же
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Ждём когда Абаскаль возглавит Сельту...
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Александр Мостовой:
"На небе только и разговоров, что о Абаскале".
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Отъезд Абаскаля - вопрос давно разрешившийся. Но остаётся вопрос куда более сложный - как заткнуть фонтан Мостового????
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Я уверен что по Абаскаля уже журналисты добавляют ибо коменты от этого растут
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Надо Абаскалю Кубок взять какой нибудь. Хотя нет, это сделают игроки, а не тренер.
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Теперь главное, чтобы команду не накрыла коллективная депрессия, как это постоянно происходит в 21 веке.
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Похищаю инопланетяне Александра Мостового на Альфа-Центравра и говорят: «Бери с собой одного человека с Земли!». А Мостовой и говорит «Любого давайте, лишь бы не Абаскаля!»
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"Главное, чтобы не вернулся" 🤔🤔
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Абаскаль ему в кошмарах снится каждую ночь. Наверное, Александр, что то тяжёлое принимает. Пора лечить.
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Вчера царю приснилось, что Абаскаль вернулся...
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Ответ Andreich18
Что Абаскаль сделал Мостовому? Почему он в каждом интервью его упоминает?
Ничего он ему не сделал. Для него он стал символом всего того, что его раздражает в современном футболе. Грубо говоря, для Мостового он стал мемом. Если бы он был руководителем, скажем, газеты Советский-Экспресс, и дал бы задание всем форсить мем абаскалевский футбол в любой ситуации, где лажает тренер. Возможно, имя Абаскаля стало бы уже нарицательным. Но Мостовой так усердствует, что может у него и без этого хватит запала протолкнуть это в массы.
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Представляю если бы Абаскаль из Базеля привез двух игроков, какой он бы шум поднял..
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видимо он теперь будетАбаскаля до конца жизни вспоминать 😁
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З####л.
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Ответ Папа Футбола
Мостовой эту фразу записал на диктофон и все время крутит в трубку когда ему звонят журналисты, иначе у меня нет другого объяснения почему я постоянно читаю одно и тоже с его уст про Абаскаля на этом сайте.
изменил вместо гудка))
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Ответ Папа Футбола
Мостовой эту фразу записал на диктофон и все время крутит в трубку когда ему звонят журналисты, иначе у меня нет другого объяснения почему я постоянно читаю одно и тоже с его уст про Абаскаля на этом сайте.
у него услуга "гудок" с этим записанным звуком стоит
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