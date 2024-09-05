Мостовой об Абаскале: «Не слежу за его карьерой и вам не советую. Нефутбольный человек в футболе рано или поздно провалится – главное, что у нас не работает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Д2 Испания Гранада Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил, что не следит за тренерской карьерой Гильермо Абаскаля.

С нового сезона экс-тренер «Спартака» возглавляет «Гранаду». Под его руководством команда проиграла в первых двух домашних матчах, установив клубный антирекорд.

«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится.

Мы о нем говорим, поэтому он и остается на слуху, а так все уже давно забыли бы. Главное, что уже не у нас работает. А остальное вообще неважно», – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев
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"Я совершенно не слежу за карьерой Абаскаля, под чьим руководством Гранада идет на 17 месте в Сегунде"
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Открою секрет - и "футбольный" человек в футболе рано или поздно провалится.
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Неужели, у Мостового нет ни одного близкого человека, который бы сказал ему, какую неимоверную глупость он говорит и какой образ шута он себе создал?
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Но в Гранаде он начал с антирекорда, если что, - добавил Царь
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Мостовой из кожи вон лезет, чтобы о нём не забывали ни на секунду)
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"Источник — «РБ Спорт»"

Всё понятно.
Даже если все отстанут от Мостового и не будут спрашивать ничего про Абаскаля, эти - будут.
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Над Мостовым можно прикольнуться найти какого нибудь Испанца позвонить ему и сказать, ну что попался, я приехал за тобой ))
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Забавно будет, если Абаскаль когда-нибудь возглавит Сельту.
У испанских журналистов, как и у наших, появится вечная тема для вопросов Царю и новостей «не о чем»))
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Абаскаль там знатно отлетает от всех подряд в сегунде
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Не футбольный человек рано или поздно провалится, а футбольный человек никогда? Получается вот почему одни команды выигрывают у других, просто там люди не игравшие в футбол и не умеющие чеканить мяч работают
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А что с карьерой Мостового последние 20 лет?)
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Уверен что Мостовой смотрит каждый матч Гранада и возможно даже подсматривает за тренировками .
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Ответ Peter Parker
Неужели, у Мостового нет ни одного близкого человека, который бы сказал ему, какую неимоверную глупость он говорит и какой образ шута он себе создал?
Абаскаль, мы тебя узнали
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Ответ Peter Parker
Неужели, у Мостового нет ни одного близкого человека, который бы сказал ему, какую неимоверную глупость он говорит и какой образ шута он себе создал?
Всем п на него
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Ответ Luneville
Мостовой из кожи вон лезет, чтобы о нём не забывали ни на секунду)
В этом свете Мостовому больше идёт кличка не царь, а за лупа
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