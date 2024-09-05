Мостовой об Абаскале: «Не слежу за его карьерой и вам не советую. Нефутбольный человек в футболе рано или поздно провалится – главное, что у нас не работает»
Александр Мостовой заявил, что не следит за тренерской карьерой Гильермо Абаскаля.
С нового сезона экс-тренер «Спартака» возглавляет «Гранаду». Под его руководством команда проиграла в первых двух домашних матчах, установив клубный антирекорд.
«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится.
Мы о нем говорим, поэтому он и остается на слуху, а так все уже давно забыли бы. Главное, что уже не у нас работает. А остальное вообще неважно», – сказал бывший игрок сборной России.
Всё понятно.
Даже если все отстанут от Мостового и не будут спрашивать ничего про Абаскаля, эти - будут.
У испанских журналистов, как и у наших, появится вечная тема для вопросов Царю и новостей «не о чем»))