Канчельскис о судействе в РПЛ: «Худшее в Европе – судья в поле все время бегает к телевизору, а на ВАР жулики сидят. Арбитры хотят судить хорошо, но не умеют»

Теги премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис видеоповторы Футбол

Андрей Канчельскис критически высказался об уровне судейства в Мир РПЛ.

«Самое худшее судейство Европы – у нас, в России. Это факт. Зачем вообще нужен судья в поле, если он просто ходит и ничего не решает – все время бегает к телевизору? Его надо убрать с поля тогда!

А на ВАР сидят арбитры-жулики, не могут моменты разобрать правильно – по линии даже определить не могут. Честно, систему ВАР тоже убрал бы, потому что пользы от нее нет, пока люди не научатся правильно пользоваться.

Наши арбитры хотят судить хорошо, но не умеют. Вот в этом главная проблема», – сказал бывший футболист сборной России.

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27 комментариев
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с АПЛ интересно сравнивал или с Ла лигой? Или сколько лиг были в выборке?
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Тогда уж и Мостовой с Канчельскисом худшие ветераны в Европе ))
Кроме как чесать языком ничего не могут )
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Ответ jss
с АПЛ интересно сравнивал или с Ла лигой? Или сколько лиг были в выборке?
Да ни с чем он не сравнивал, лишний косарь срубил на хайпе.
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Прям во всей европе лучше, да, Канч? В Албании в 3 раза лучше, в Молдавии? Судейство полностью соответствует уровню нашего чемпионата
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Мне кажется, что при желании можно найти абсолютно идентичные высказывания про судей, про ВАР, абсолютно в любой стране.
Даже по тому, что мы видим по крупным чемпионатам: тур прошел - скандалы. Следующий тар - скандалы.
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Вам бы с Мостовым на их место ,вот бы уровень показали
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Короче судей убрать, ВАР убрать. Так победим!
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Как будто судейство АПЛ описал)
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Не может быть в России что-то хуже, чем в загнивающей Европе...
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Такое впечатление что за интервью с Канчельскисом сми расплачиваются не деньгами, а спиртным
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Ответ Вячеслав Припузов
Согласен, что ВАР больше используют для достижения нужного результата.... ВАР бригада должна быть независимой, они вообще не должны знать кто играет, на их экраны должны проецириваться обезличенные аватары...
И в негативе.
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