Генсек РФС Митрофанов о судействе: «Количество ошибок от сезона к сезону уменьшается – это объективные данные. Невозможно добиться того, чтобы судьи никогда не ошибались»

В РФС отметили повышение уровня судейства в России.

– Как вы лично оцениваете нынешний уровень российских судей?

– Отношение к судейству всегда будет субъективной историей. Во-первых, потому что судьи всегда будут ошибаться. А клубы всегда будут использовать аргумент: «Ну вот была же ошибка? Была. Все, она уже случилась. А счет матча никто не поменяет, место в турнирной таблице не изменится». Вряд ли есть человек, который скажет: «Да нет, все нормально, пусть ошибаются судьи». Невозможно добиться того, чтобы судьи не ошибались в ста процентах случаев.

Если рассматривать не один конкретный матч, в котором судья допустил ошибку, а взять для анализа длинную дистанцию – целый сезон или хотя бы один круг первенства, то необходимо учесть количество ключевых ошибок за период в целом, количество ключевых ошибок, которые не исправил ВАР. Так вот это количество ошибок у наших арбитров от сезона к сезону уменьшается.

Это объективные данные, их невозможно не признавать. Но это не спасает нас от ситуации, когда в очередном туре или раунде Кубка случается новая ошибка арбитра, которая вызывает сиюминутные эмоции.

– Но следует признать, что судьи ошибаются.

– Конечно. Но и футболисты, тренеры, руководители клубов не всегда в совершенстве знакомы с правилами игры. Разбираться в тонкостях современных трактовок действительно сложно. Возможно, ФИФА и IFAB в принципе пошли не тем путем, часто изменяя трактовки тех или иных эпизодов и постоянно давая новые рекомендации. Профессиональному судье-то подчас сложно разобраться с последними рекомендациями, а футболисту тем более.

– Как вы оцениваете динамику работы наших судей?

– Как положительную. Когда эмоции утихают, по результатам сезона руководители клубов признают, что ошибки были, но, по их словам, судейство становится лучше от сезона к сезону, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.