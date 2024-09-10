Кержакову предлагали возглавить клуб в Саудовской Аравии: «Из второй лиги. Очень заманчивое предложение, но это было бы нечестно по отношению к «Кайрату»

Теги Александр Кержаков высшая лига Казахстан Кайрат высшая лига Саудовская Аравия Sports – Казахстан Футбол

Александру Кержакову предлагали работу в Саудовской Аравии.

– Я слышал, что на старте работы в «Кайрате» у вас возник вариант в Саудовской Аравии.

– Это правда, было предметное предложение из команды второй лиги. Очень заманчивое предложение с финансовой точки зрения, но это было бы нечестно по отношению к «Кайрату», с которым только недавно подписал контракт. Поэтому я отказался, – сказал экс-тренер «Кайрата» и «Пари НН» в интервью Спортсу’’.

Интервью Кержакова после увольнения из «Кайрата» на первом месте: что стряслось?

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3 комментария
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Что ж. Человек старается. Ищет варианты. Сейчас, считаю, есть два направления карьеры. Тренировать по нашим низам, но есть риск, что ты будешь а-ля Ташуев или Талалаев всю жизнь. Учавствовать в круговороте тренеров команд второго эшелона или аутсайдеров. Или вот пытаться утвердиться в более слабых чемпионатах. Что тоже не просто. Тут даже до уровня Черчесова нужно ползти и ползти, что б тебе топчиков давали. Хотя в сложно стартовать в карьере тренера не имея больших возможностей и блата. Тот же Валера и Черчесов прямо на заре карьеры получили Спартак. Что безусловно влияло на их дальнейший статус. Как на рядовых на них уже не смотрели. А Кержу приходится все этапы проходить. Причем каждое увольнение, по типу Сербии и Кайрата- вистов явно не добавляет. Шаг вперед- два назад.
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Похоже кто то его старается пристроить,и я даже догадываюсь кто,но он настолько бездарен,что не задержится нигде.
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Ответ Красная стрела
Что ж. Человек старается. Ищет варианты. Сейчас, считаю, есть два направления карьеры. Тренировать по нашим низам, но есть риск, что ты будешь а-ля Ташуев или Талалаев всю жизнь. Учавствовать в круговороте тренеров команд второго эшелона или аутсайдеров. Или вот пытаться утвердиться в более слабых чемпионатах. Что тоже не просто. Тут даже до уровня Черчесова нужно ползти и ползти, что б тебе топчиков давали. Хотя в сложно стартовать в карьере тренера не имея больших возможностей и блата. Тот же Валера и Черчесов прямо на заре карьеры получили Спартак. Что безусловно влияло на их дальнейший статус. Как на рядовых на них уже не смотрели. А Кержу приходится все этапы проходить. Причем каждое увольнение, по типу Сербии и Кайрата- вистов явно не добавляет. Шаг вперед- два назад.
Керж сбежал из России вместе с семьей,кто его здесь буде серьезно воспринимать?Даже за плюшки Газпрома.
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