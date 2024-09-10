Кержакову предлагали возглавить клуб в Саудовской Аравии: «Из второй лиги. Очень заманчивое предложение, но это было бы нечестно по отношению к «Кайрату»

Александру Кержакову предлагали работу в Саудовской Аравии.

– Я слышал, что на старте работы в « » у вас возник вариант в Саудовской Аравии.

– Это правда, было предметное предложение из команды второй лиги. Очень заманчивое предложение с финансовой точки зрения, но это было бы нечестно по отношению к «Кайрату», с которым только недавно подписал контракт. Поэтому я отказался, – сказал экс-тренер «Кайрата» и «Пари НН» в интервью Спортсу’’.

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