Разгром Черчесова, серьезная травма Эдегора и победа Франции. Что там в Лиге наций?

И очередной гол Холанда.

Выделяем главное из матчей Лиги наций в понедельник.

Черчесов влетел 0:3 в Словении – с хет-триком Шешко

Казахстан играл в гостях со Словенией. Неприятный выезд – именно там почти год назад лишились шансов на прямое попадание на Евро. Сейчас перестраиваются под Станислава Черчесова.

«О грандиозных планах я вам не расскажу, а вы и как-то далеко заглядываете, – успокаивает тренер после вопросов о ЧМ-2026. – Подскажите, на каком базаре продается дух победителя? Я туда поеду и сразу же куплю. Это приобретается через тренировки и игры».

Пока Черчесов провел всего два матча. А Словения закрыла вопросы почти за час.

⚽️23’ – форвард Беньямин Шешко прошел четырех защитников, черпачком перекинул вратаря Игоря Шацкого.

⚽️28’ – почти сразу Беньямин оформил дубль.

⚽️63’ – хет-трик Шешко, его первый за сборную. Забил с паса Эрика Янжа.

0:3...

Казахстан не выигрывает в официальных матчах тоже почти год: в ноябре 2023-го обыграли 2:1 Сан-Марино, потом получили 0:5 от Греции в квалификационном раунде плей-офф. Недавно сыграли 0:0 с Норвегией.

Франция разобралась с Бельгией. Даже без Мбаппе

Самая громкая афиша дня: Франция против Бельгии – повторение плей-офф Евро, тогда бельгийцы проиграли из-за автогола Яна Вертонгена на 85-й минуте. Доменико Тедеско не скрывал, что рана еще кровоточит, он хотел отыграться.

Не вышло, проиграли 0:2 – хотя в запасе остался Килиан Мбаппе, ему разрешили отдохнуть на фоне перегруженного календаря. Дидье Дешам выпустил его на 67-й минуте, но Франция уже установила итоговый счет: на 29-й минуте забил Рандаль Коло-Муани, после перерыва еще один закатил Усман Дембеле.

Дежурные три очка на фоне критики – часть фанатов свистела тренеру и игрокам перед матчем. Это Дешам воспринимает спокойно: «Я постоянно слышу критику и привык к ответственности. Это часть профессии. Я не вправе ее осуждать. Я не живу в бункере, я встречаюсь со многими людьми.

Когда есть негативный результат, всегда важно отреагировать и вернуться на правильный путь. Я не доволен матчем против Италии. Это хорошо, когда показываете обратную реакцию. Моя цель – дать как можно больше игрового времени. Давление всегда присутствует, нужно показать максимальную эффективность».

Что еще яркого: гол Холанда и травма Эдегора, хет-трик Актюркоглу

Несколько интересных сюжетов.

● Италия снова победа – теперь 2:1 с Израилем: голы на счету Давиде Фраттези и Мойзе Кина. Лучано Спаллетти счастлив: «У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти, но в матче с Францией мы были чем-то большим, чем командой. Мы были братьями. И это решает любые проблемы. Нам нужно продолжать».

● 2:1 – Норвегия справилась с Австрией. Победный забил Эрлинг Холанд на 80-й минуте, теперь у его восемь голов за шесть игр сезона. Всего за Норвегию – 32 гола в 35 матчах. До рекорда остается всего один мяч.

К сожалению, есть и плохие новости: похоже, травмировался Мартин Эдегор – не смог сам покинуть газон после из-за вот такого жесткого стыка.

● Турция обыграла Исландию 3:1. Все три гола на счету Керема Актюркоглу – нового вингера «Бенфики», который всерьез мог перейти в «Спартак». Еще голевой отметился Арда Гюлер, у него все нормально – в матче с Уэльсом отделался легким ушибом.

Победные голы Роналду и Модрича, у обоих рекорды – день стариков! Главное из Лиги наций

Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency, Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Laurent Cipriani