Глава КФФ о 0:0: «Черчесов продемонстрировал единый кулак, его оборона остановила Холанда. Мы, казахи, очень амбициозные люди»

Теги Станислав Черчесов сборная Норвегии по футболу сборная Казахстана по футболу Федерация футбола Казахстана Лига наций УЕФА Эрлинг Холанд Sports – Казахстан Адлет Барменкулов Футбол

В Казахстанской федерации футбола довольны первым матчем Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана в 1-м матче при Черчесове дома сыграла 0:0 с Норвегией.

«Аппетит приходит во время еды – вот такие эмоции у меня после матча.

Для меня как для президента федерации было важно увидеть единый кулак. И Черчесов это продемонстрировал, хотя работал с командой совсем чуть-чуть, только прочувствовал ее.

Теперь важно не выплескивать эмоции, впереди еще одна игра (со  Словенией на выезде 9 сентября – Спортс). Соперник хороший, еще себя покажет.

Все пишут, что «оборона Черчесова остановила Холанда»? Так и есть. Плотно с ним играли, заблокировали. Черчесов проделал профессиональную работу.

Мы показали, что сборная Казахстана – сложная команда. Что касается наших целей на Лигу наций, то отвечу так – мы, казахи, очень амбициозные люди», – сказал глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

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2 комментария
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Саламыч заблокировал Холанда в душе перед игрок и продемонстрировал свой кулак.
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Молодцы, начали положительно.
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