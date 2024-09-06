Глава КФФ о 0:0: «Черчесов продемонстрировал единый кулак, его оборона остановила Холанда. Мы, казахи, очень амбициозные люди»

В Казахстанской федерации футбола довольны первым матчем Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана в 1-м матче при Черчесове дома сыграла 0:0 с Норвегией.

«Аппетит приходит во время еды – вот такие эмоции у меня после матча.

Для меня как для президента федерации было важно увидеть единый кулак. И Черчесов это продемонстрировал, хотя работал с командой совсем чуть-чуть, только прочувствовал ее.

Теперь важно не выплескивать эмоции, впереди еще одна игра (со Словенией на выезде 9 сентября – Спортс). Соперник хороший, еще себя покажет.

Все пишут, что «оборона Черчесова остановила »? Так и есть. Плотно с ним играли, заблокировали. Черчесов проделал профессиональную работу.

Мы показали, что сборная – сложная команда. Что касается наших целей на , то отвечу так – мы, казахи, очень амбициозные люди», – сказал глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.