Билялетдинов считает Батракова лучшим молодым игроком РПЛ: «Не буду перехваливать. Надо постоянно развиваться, самый решающий сезон – второй» 

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Алексей Батраков Футбол

Динияр Билялетдинов высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

– Батраков – лучший молодой игрок РПЛ?

– Не буду его перехваливать. На данный момент – да. Но я не люблю, когда кого-то с кем-то сравнивают. Пусть Батраков просто продолжает нас радовать. Он еще в начале пути, поэтому не стоит наваливать на него излишний груз. 

– В том, что Батраков сейчас так играет – заслуга Галактионова? Он работал в молодежной сборной. 

– У Галактионова есть свое видение футбола, и Батраков туда вписался. Но надо понимать, что команды будут изучать его манеру, зоны, где он принимает мяч. Так что Батракову надо будет постоянно развиваться, чтобы разнообразить свою игру. А если он останется на этом уровне, дальше ему будет намного тяжелее. 

– Не считаете, что его ждет путь Глушенкова и «Локомотив» – всего лишь трамплин? 

– Самый решающий сезон – второй. То есть следующий. Многое будет решаться в плане роста, ответственности, давления, – сказал экс-хавбек «Локомотива».

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4 комментария
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Зенит уже подготовил оффер на 6.3 млн на зимнее трансферное окно.
Устоит ли Леха от 2.5 млн в год. Глушенков вон не устоял.
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Предлагаю у Батракова тоже взять интервью. И если он тоже не хочет играть в РПЛ, то обоих отправить плацкартом в Европу. Ну и француза заодно.
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Еще пару месяцев назад 90% болельщиков Локомотива призывало больше не работать со Шпиневым

Знаете кто агент Батракова?)
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