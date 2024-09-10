Билялетдинов считает Батракова лучшим молодым игроком РПЛ: «Не буду перехваливать. Надо постоянно развиваться, самый решающий сезон – второй» 

Динияр Билялетдинов высказался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

– Батраков – лучший молодой игрок ?

– Не буду его перехваливать. На данный момент – да. Но я не люблю, когда кого-то с кем-то сравнивают. Пусть Батраков просто продолжает нас радовать. Он еще в начале пути, поэтому не стоит наваливать на него излишний груз.

– В том, что Батраков сейчас так играет – заслуга Галактионова? Он работал в молодежной сборной.

– У Галактионова есть свое видение футбола, и Батраков туда вписался. Но надо понимать, что команды будут изучать его манеру, зоны, где он принимает мяч. Так что Батракову надо будет постоянно развиваться, чтобы разнообразить свою игру. А если он останется на этом уровне, дальше ему будет намного тяжелее.

– Не считаете, что его ждет путь Глушенкова и «Локомотив» – всего лишь трамплин?

– Самый решающий сезон – второй. То есть следующий. Многое будет решаться в плане роста, ответственности, давления, – сказал экс-хавбек « ».