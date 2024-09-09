Часть фанатов Франции свистела Дешаму и некоторым игрокам сборной перед матчем с Бельгией

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Групама Стэдиум Лига наций УЕФА Футбол

Фанаты освистали Дидье Дешама перед матчем с Бельгией.

Встреча Франции и Бельгии во 2-м туре Лиги наций проходит в Лионе. В предыдущем матче французы уступили Италии со счетом 1:3.

Как передает L’Equipe, перед началом матча часть болельщиков на «Групама Стэдиум» освистала главного тренера сборной Франции при оглашении составов команд. На некоторые фамилии игроков часть публики также реагировала свистом.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария
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Их можно понять.
Надоел им Дешам, со всеми этими победами/финалами Чемпионатов Мира.
Пресно как-то всё (по игре, при Дешаме, в последнее время, как-то реально пресно).
Им бы кого-нибудь типа Раймона Доменека (с его чудо-гороскопами).
Вот тогда бы зажили - весело!
Скучно и пресно, точно не было бы.
А может быть и в финал Чемпионата Мира прошли бы (в 2006 году с Доменеком это удалось сделать).
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Так это могли быть и бельгийцы. Как они собираются бельгийца от француза отличить? Я вот на сборные смотрю и большой разницы не виже Гендузи похож на оборону Бельгии, атака и там и там +- одинаковая. Де Брюйне выделяется и Канте ростом.
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