Часть фанатов Франции свистела Дешаму и некоторым игрокам сборной перед матчем с Бельгией

Фанаты освистали Дидье Дешама перед матчем с Бельгией.

Встреча Франции и во 2-м туре наций проходит в Лионе. В предыдущем матче французы уступили Италии со счетом 1:3.

Как передает L’Equipe, перед началом матча часть болельщиков на « » освистала главного тренера сборной Франции при оглашении составов команд. На некоторые фамилии игроков часть публики также реагировала свистом.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.