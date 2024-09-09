Часть фанатов Франции свистела Дешаму и некоторым игрокам сборной перед матчем с Бельгией
Фанаты освистали Дидье Дешама перед матчем с Бельгией.
Встреча Франции и Бельгии во 2-м туре Лиги наций проходит в Лионе. В предыдущем матче французы уступили Италии со счетом 1:3.
Как передает L’Equipe, перед началом матча часть болельщиков на «Групама Стэдиум» освистала главного тренера сборной Франции при оглашении составов команд. На некоторые фамилии игроков часть публики также реагировала свистом.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Надоел им Дешам, со всеми этими победами/финалами Чемпионатов Мира.
Пресно как-то всё (по игре, при Дешаме, в последнее время, как-то реально пресно).
Им бы кого-нибудь типа Раймона Доменека (с его чудо-гороскопами).
Вот тогда бы зажили - весело!
Скучно и пресно, точно не было бы.
А может быть и в финал Чемпионата Мира прошли бы (в 2006 году с Доменеком это удалось сделать).