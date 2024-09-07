Журналист Риоло: «Дешам затянул с уходом из сборной Франции. Его методы устарели, команда не с ним. Нужно было менять тренера – Зидан был готов»

Даниэль Риоло раскритиковал Дидье Дешама после поражения от Италии.

Вчера сборная Франции проиграла итальянцам (1:3) в 1-м туре наций.

«Дешам всегда добивался успеха благодаря навыкам управления, способности руководить командой. Сегодня его речи избиты, и никто больше в них не верит.

Поскольку команда обновляется, все будет еще сложнее. Он больше не контролирует состав, его устаревшие методы и тренировки не будут работать с новыми игроками.

Мы знали, что это конец истории и что нам нужно менять тренера, но он не хотел уходить. Он будет продолжать руководить командой, хотя был готов. Печально, что придется идти с ним до конца.

Что мы увидели в матче с Италией? Сначала мы поверили в команду, когда увидели состав. Первые пять минут я думал, что мы вновь обрели . Так продолжалось пять минут, затем Италия пришла в себя и навязала свою игру.

У Италии есть качественные игроки, но… Дешам затянул с уходом. Команда уже не с ним, его посыл устарел, он устал, тренировки уже не те. Эта команда устала, мы увидели катастрофическое выступление «синих», – заявил французский журналист в эфире l’After Foot.

Напомним, возглавляет сборную Франции с 2012 года, его действующий контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

Следующий матч Лиги наций сборная проведет против Бельгии в понедельник.