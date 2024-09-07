Журналист Риоло: «Дешам затянул с уходом из сборной Франции. Его методы устарели, команда не с ним. Нужно было менять тренера – Зидан был готов»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло раскритиковал Дидье Дешама после поражения от Италии.

Вчера сборная Франции проиграла итальянцам (1:3) в 1-м туре Лиге наций.

«Дешам всегда добивался успеха благодаря навыкам управления, способности руководить командой. Сегодня его речи избиты, и никто больше в них не верит.

Поскольку команда обновляется, все будет еще сложнее. Он больше не контролирует состав, его устаревшие методы и тренировки не будут работать с новыми игроками.

Мы знали, что это конец истории и что нам нужно менять тренера, но он не хотел уходить. Он будет продолжать руководить командой, хотя Зидан был готов. Печально, что придется идти с ним до конца.

Что мы увидели в матче с Италией? Сначала мы поверили в команду, когда увидели состав. Первые пять минут я думал, что мы вновь обрели Мбаппе. Так продолжалось пять минут, затем Италия пришла в себя и навязала свою игру.

У Италии есть качественные игроки, но… Дешам затянул с уходом. Команда уже не с ним, его посыл устарел, он устал, тренировки уже не те. Эта команда устала, мы увидели катастрофическое выступление «синих», – заявил французский журналист в эфире l’After Foot.

Напомним, Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, его действующий контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.

Следующий матч Лиги наций сборная Франции проведет против Бельгии в понедельник.

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22 комментария
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Ответ Владислав Харламов
Напомню, что они проиграли в турнире, который называется Лига Наций. Самый важный турнир на свете, видимо
Напомню, что он отлетел в домашнем финале, отлетел в 1/8, отлетел от аргов, и дошел до полуфинала евро забив разок с игры, и отлетел сейчас от Италии которую на евро катали все кому не лень
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Ответ Премиальный аккаунт
Ровно тридцать лет живу во Франции, приехав сюда в 1994. Дешам сделал невозможное, отвратив огромное количество людей от сборной страны. И меня отвратил тоже, сделав из сборной Франции сборную Африки.
Мигрант жалуется что в стране стало много мигрантов, каких идиотов только Земля носит
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Эх, хотелось бы конечно увидеть Зидана на слоте тренера сборной Франции....Но это практически нереально к сожалению(
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Погба тащил эту сборную и Дешама
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Ответ Премиальный аккаунт
Ровно тридцать лет живу во Франции, приехав сюда в 1994. Дешам сделал невозможное, отвратив огромное количество людей от сборной страны. И меня отвратил тоже, сделав из сборной Франции сборную Африки.
Сам то не из Африки приехал?
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Дешам бездарен, лучший состав с отрывом на международном уровне, и один титул за 10 лет у сборной, Зидан в таких же условиях на клубном уровне взял 3 ЛЧ подряд
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На моей памяти не видел такой Италии. Может французы позволяли так играть или Спалетти просто дал волю чувствам ))))
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Есть результат - тренер молодец!
Нет результата - тренер плохой.
На данный момент, у сборной Франции нет результата.
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Не знаю Зидан или ещё кто, но то что время Дешама прошло это точно ! Нужен новый импульс команде! Он уже ничего ей дать не может и даже в финале Чм Франция смотрелась как мальчики для битья, просто диким фартом дотянули до пенальти
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Все наяривают на Зидана до первых трёх его игр. Потом до них дойдёт, што это физрук которому фартануло в Реале.
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Тренеры сборных зачастую не чувствуют момент, когда их методы перестают работать, или просто слишком доверяются старой гвардии из проверенных когда-то игроков, дававших результат. Лёв откровенно пересидел и стал проваливаться на каждом турнире, Липпи неудачно вернулся, хотя мог остаться полноценным героем Италии, Дель Боске тоже затянул, теперь вот Дешам, который имея лучший состав в Европе, играет в скучнейший антифутбол, и игрокам такое ощущение что уже это надоело. Нужен новый импульс и Зидан тот, кто мог бы его дать, Дешам - легенда Франции, но Зизу - икона, с ним все будут выдавать свой максимум, как минимум первые несколько лет, а на больше тренер сборной и не должен задерживаться, как показывает практика, самый оптимальный период - 4 года, включающие в себя 3 турнира, дальше начинается неизбежная деградация.
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Ровно тридцать лет живу во Франции, приехав сюда в 1994. Дешам сделал невозможное, отвратив огромное количество людей от сборной страны. И меня отвратил тоже, сделав из сборной Франции сборную Африки.
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Кроме Испании ни одна сборная не доминировала долгое время, у Дешама стабильные результаты, вон Германия Лева убрала и что изменилось, и почему Зидан, лысый что особенный какой-то?:) Алжирца ручные журналисты и африканские игроки пропихивают как могут:))
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Ну сейчас Франция вообще не соответствует уровню топ сборной, обладая таким составом который стоит миллионы должны выходить и делать результат при любом тренере
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Ответ Премиальный аккаунт
Ровно тридцать лет живу во Франции, приехав сюда в 1994. Дешам сделал невозможное, отвратив огромное количество людей от сборной страны. И меня отвратил тоже, сделав из сборной Франции сборную Африки.
Так есть ли во Франции сопоставимые белые игроки? Нет, конечно, приходится выбирать из того, что есть.
Если ты живешь во Франции 30 лет, то должен понимать, что какой-нибудь мальчик из пригорода Парижа закончит престижную юридическую школу и будет жить припеваюче, чем испытывать один шанс на миллион, что он станет проф.игроком. У мигрантов другой менталитет — спорт для них это чуть ли не единственный шанс выбиться в люди
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Ответ charly001
Погба тащил эту сборную и Дешама
Погба и Гризманн. Но один сдал, второй отошёл от футбола. Надо переходить на футбол Ливерпуля где от ЦП требуется давление давление и ещё раз давление. Креатива будет минимум, но зато физической мощи полные штаны. Тчуамени, Камавинга, младший Тюрам, Заир Эмери и т.д. могут это всё дать.
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