Журналист Риоло: «Дешам затянул с уходом из сборной Франции. Его методы устарели, команда не с ним. Нужно было менять тренера – Зидан был готов»
Даниэль Риоло раскритиковал Дидье Дешама после поражения от Италии.
Вчера сборная Франции проиграла итальянцам (1:3) в 1-м туре Лиге наций.
«Дешам всегда добивался успеха благодаря навыкам управления, способности руководить командой. Сегодня его речи избиты, и никто больше в них не верит.
Поскольку команда обновляется, все будет еще сложнее. Он больше не контролирует состав, его устаревшие методы и тренировки не будут работать с новыми игроками.
Мы знали, что это конец истории и что нам нужно менять тренера, но он не хотел уходить. Он будет продолжать руководить командой, хотя Зидан был готов. Печально, что придется идти с ним до конца.
Что мы увидели в матче с Италией? Сначала мы поверили в команду, когда увидели состав. Первые пять минут я думал, что мы вновь обрели Мбаппе. Так продолжалось пять минут, затем Италия пришла в себя и навязала свою игру.
У Италии есть качественные игроки, но… Дешам затянул с уходом. Команда уже не с ним, его посыл устарел, он устал, тренировки уже не те. Эта команда устала, мы увидели катастрофическое выступление «синих», – заявил французский журналист в эфире l’After Foot.
Напомним, Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года, его действующий контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года.
Следующий матч Лиги наций сборная Франции проведет против Бельгии в понедельник.
Нет результата - тренер плохой.
На данный момент, у сборной Франции нет результата.
Если ты живешь во Франции 30 лет, то должен понимать, что какой-нибудь мальчик из пригорода Парижа закончит престижную юридическую школу и будет жить припеваюче, чем испытывать один шанс на миллион, что он станет проф.игроком. У мигрантов другой менталитет — спорт для них это чуть ли не единственный шанс выбиться в люди