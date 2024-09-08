Дешам о давлении: «Критика – часть моей работы, я не живу в бункере. Игрой против Италии я не доволен, Франция должна отреагировать»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Италии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Дидье Дешам высказался о давлении на посту тренера сборной Франции.

Сборная Франции проиграла команде Италии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (1:3). Завтра команда Дешама примет сборную Бельгии.

«В силу своей должности я всегда беру на себя полную ответственность, что не мешает мне говорить игрокам то, что я думаю. Критика всегда была, это часть моей работы, и я не в праве ее осуждать. Я полностью погружен в ситуацию, провожу собственный анализ. Я не живу в бункере, я встречаюсь со многими людьми. Болельщики не будут рады, что мы проиграли 1:3. Я понимаю это, и это часть моей жизни как тренера.

Когда есть негативный результат, всегда важно отреагировать и вернуться на правильный путь. Я не доволен матчем против Италии. Завтра другой матч, другая команда, но с теми же обязательствами. Это хорошо, когда вы показываете обратную реакцию. Моя цель – давать как можно больше игрового времени. Давление всегда присутствует, и нужно показывать максимальную эффективность», – сказал главный тренер сборной Франции.

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6 комментариев
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Критика - основа движения. Когда я себя критикую - я иду к успеху, когда меня кто-то критикует - он идёт на ###.
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Следующий на выход с вещами🤔
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Если Франция отреагирует, в следующем матче сборной будет руководить другой тренер.
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Кто-то в бункере вздрогнул...
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Про бункер молчи,и наче статью прихватишь
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Уходи, дно.
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