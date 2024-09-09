Директор «Пари НН» Удальцов: «С Джикией общались с первого дня, но Георгий настроен на Европу. Я только поддерживаю – хорошая история»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Удальцов Георгий Джикия Пари НН Это футбол, брат! Футбол

«Пари НН» вел переговоры с Георгием Джикией.

Защитник находится в статусе свободного агента после истечения контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.

– Джикия был интересен «Пари НН»?

– С Джикией мы общались с первого дня, он не чужой для нижегородской области человек, играл за «Химик». Но Георгий настроен на продолжение карьеры в Европе.

– Вы говорите про июнь. После этого общались?

– Мы недавно тоже встречались, ситуация не поменялась. У него правильная идея, я только его поддерживаю – хорошая история попробовать свои силы.

С европейскими командами у него идут какие-то длинные переговоры, он надеется, что они придут к финальному успеху, – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в шоу «Это футбол, брат!»

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17 комментариев
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Молдавия, Армения, Белоруссия вполне себе Европа
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Какой же Джикия европоожидаемый
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Ответ Не уверен!!
Скорее Паок или Арис
там защитники получше есть.
и джикия уровень этих клубов не потянет
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Махачкала-не Европа.
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+1
Ответ Ебздрогыч
Молдавия, Армения, Белоруссия вполне себе Европа
Дзюба тоже Европу ждал.Счас в Медиа-лиге.
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Георгий настроен на Европу, поэтому поехал на переговоры к парижанам
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сьон как вариант
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Ну зачем так врать то????? Джикия ищет высокую зарплату ,и правильно делает….но желающих платить нет ни в Европе ни в России ….
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Где Джикия и где Европа!? Недавно обсуждали на Матче ТВ, Дзюба, Джикия и Миранчук - свободные агенты. У кого больше всего шанс найти клуб. Специалисты пришли к выводу-у Дзюбы. А Джикия, как всегда - перебор с весом и давно не тренируется.... Какая, нахрен Европа?
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Европа это Казахстан, Азербайджан, Белоруссия!
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Актобе требуется защитники вроде. Может Пюнику
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Ответ Ебздрогыч
Молдавия, Армения, Белоруссия вполне себе Европа
Зажжет на просторах снг
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Ответ Не уверен!!
Так речь про то,что там уже есть русские деревяшки
я понял. и говорю, что Джикия даже уровень Ариса не потянет
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