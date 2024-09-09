Директор «Пари НН» Удальцов: «С Джикией общались с первого дня, но Георгий настроен на Европу. Я только поддерживаю – хорошая история»
«Пари НН» вел переговоры с Георгием Джикией.
Защитник находится в статусе свободного агента после истечения контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.
– Джикия был интересен «Пари НН»?
– С Джикией мы общались с первого дня, он не чужой для нижегородской области человек, играл за «Химик». Но Георгий настроен на продолжение карьеры в Европе.
– Вы говорите про июнь. После этого общались?
– Мы недавно тоже встречались, ситуация не поменялась. У него правильная идея, я только его поддерживаю – хорошая история попробовать свои силы.
С европейскими командами у него идут какие-то длинные переговоры, он надеется, что они придут к финальному успеху, – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в шоу «Это футбол, брат!»
и джикия уровень этих клубов не потянет