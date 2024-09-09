Директор «Пари НН» Удальцов: «С Джикией общались с первого дня, но Георгий настроен на Европу. Я только поддерживаю – хорошая история»

«Пари НН» вел переговоры с Георгием Джикией.

Защитник находится в статусе свободного агента после истечения контракта со «Спартаком» в конце прошлого сезона.

– Джикия был интересен «Пари НН»?

– С Джикией мы общались с первого дня, он не чужой для нижегородской области человек, играл за «Химик». Но Георгий настроен на продолжение карьеры в Европе.

– Вы говорите про июнь. После этого общались?

– Мы недавно тоже встречались, ситуация не поменялась. У него правильная идея, я только его поддерживаю – хорошая история попробовать свои силы.

С европейскими командами у него идут какие-то длинные переговоры, он надеется, что они придут к финальному успеху, – сказал спортивный директор « » в шоу «Это футбол, брат!»