Clearlake готова выкупить долю Боули в «Челси» или заключить с ним соглашение, чтобы он не имел влияния в клубе

Clearlake может выкупить долю Тодда Боули в «Челси» или лишить его влияния.

Ранее сообщалось, что отношения между совладельцами клуба, Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали (один из руководителей инвестиционной компании Clearlake Capital) ухудшились, и теперь обе стороны оценивают возможность выкупа чужой доли.

Clearlake, мажоритарный акционер « », рассматривает возможность лишить американского миллиардера его влияния в клубе и позволить ему занимать лишь номинальную должность. По мнению руководства компании, Боули должен продать свою долю или принять изменения в управлении клубом, которые исключат его из совета директоров и лишат права голоса при принятии решений – в обмен на экономические уступки.

В Clearlake Capital отказываются продавать свою долю в «Челси» и скептически относятся к вероятности того, что Боули сделает им подходящее предложение. Сам же бизнесмен уверен, что у него есть инвесторы, готовые предоставить 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые позволят ему купить 61,5% акций Clearlake.

В компании полагают, что Боули следует рассмотреть возможность ухода с поста председателя. Согласно действующим правилам, кандидат от Clearlake должен заменить американца на посту председателя правления в 2027 году. Предположение о немедленной замене было сочтено стороной бизнесмена невозможным.

Отмечается, что одной из главных целей Clearlake станет положение о том, чтобы миноритарные акционеры не имели права голоса в управлении клубом. В настоящее время решения, продажа акций или внешние инвестиции должны быть одобрены всеми сторонами.

Маловероятно, что Боули, который использовал личные деньги для финансирования своих инвестиций, согласится потерять возможность влиять на решения клуба, подчеркивает The Guardian.

Clearlake свою часть «Челси» продавать не планирует и хочет только наращивать долю. Переговоров о выкупе акций Боули пока не было